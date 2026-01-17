Porta Elisa News



Camilli: "Prossime gare decisive? Serve la solita serenità"

domenica, 18 gennaio 2026, 16:45

Massimo Camilli festeggia il compleanno con un gol che decide la partita, il quinto in rossonero: “Abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo creato tantissimo ma la palla non è entrata. Io ho fatto un gol ma ne ho sbagliato uno, guardiamo il bicchiere mezzo pieno”.

“Ora gare decisive? Serve la solita serenità di sempre e a fine aprile vedremo come finirà. L'esultanza? E' mister Fracassi che mi ha ribattezzato coccodrillo e allora ho deciso di esultare in questo modo”.