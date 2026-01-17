Banca di Pescia

Porta Elisa News

Camilli: "Prossime gare decisive? Serve la solita serenità"

domenica, 18 gennaio 2026, 16:45

Massimo Camilli festeggia il compleanno con un gol che decide la partita, il quinto in rossonero: “Abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo creato tantissimo ma la palla non è entrata. Io ho fatto un gol ma ne ho sbagliato uno, guardiamo il bicchiere mezzo pieno”.

“Ora gare decisive? Serve la solita serenità di sempre e a fine aprile vedremo come finirà. L'esultanza? E' mister Fracassi che mi ha ribattezzato coccodrillo e allora ho deciso di esultare in questo modo”.

domenica, 18 gennaio 2026, 16:59

La difesa concede pochissimo, l'attacco sbaglia troppo

Milan praticamente mai impegnato, il reparto arretrato commette un solo errore sul finire di gara, in avanti tante occasione costruite ma poca lucidità sotto porta dove più volte viene sprecato il colpo del ko: le pagelle di Gazzetta

domenica, 18 gennaio 2026, 16:50

Mister Pirozzi: "Bisogna essere più bravi a chiudere le gare"

Il tecnico rossonero: "Ho una certa età vorrei evitare di prendermi un coccolone, il calcio ci insegna che bisogna essere più bravi a chiudere le partite. Testa e cuore alla gara di Grosseto. I due nuovi in tribuna? Sono appena arrivati, sono ragazzi che da qui a brevissimo potranno dare...

domenica, 18 gennaio 2026, 14:00

Lucchese-Real Forte: 1-0 al 45' st Tre minuti di recupero

Rossoneri a caccia di tre punti nel primo dei tre impegni di campionato in una settimana: sblocca subito Camilli che poi si divora il raddoppio. Nella ripresa, occasioni per Riad, Camilli e Lorenzini, per gli ospiti Borselli vicino al pari, poi traversa di Piazze

sabato, 17 gennaio 2026, 18:23

Ecco la prima delle tre sfide ravvicinate

Finale di gennaio infuocato per la Lucchese che domani pomeriggio ospita al Porta Elisa il Real Forte Querceta. Data la disponibilità dei tre nuovi arrivati, aumentano le opzioni da mettere in campo per Pirozzi, atteso insieme alla sua squadra dalla prima di tre sfide spartiacque. La probabile formazione

