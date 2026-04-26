Ennached: "Sognavo l'esordio"

Porta Elisa News
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Salah Ennached, il secondo portiere rossonero, è giunto finalmente all'esordio all'ultima di campionato dopo le gare disputate con la Under 19 al Torneo di Viareggio: "Lo sognavo da inizio stagione, è una piazza importante dove ho fatto anche il settore giovanile: è stato bello. Con Beppe Di Masi sono cresciuto tanto grazie a lui e a Mister Pirozzi.
"Mi pesano tutti i giorni sulla bilancia, ho questo cosa dall'inizio stagione: devo rimanere entro un certo peso. E' la prima volta che mi alleno con la prima squadra e mi sento cresciuto molto in questo grande gruppo".
domenica, 26 aprile 2026, 17:37
I due attaccanti protagonisti, ma anche Piazze dà come al solito l'anima. Bene Ritondo, autore del secondo gol, che però si infortuna nella ripresa. Gara in cui tutti i rossoneri comunque onorano l'impegno: le pagelle di Gazzetta
domenica, 26 aprile 2026, 17:36
Il campionato ha espresso i suoi verdetti: accanto alla Lucchese che passa in Serie D, il Cenaia retrocede direttamente in Promozione ed ora è tempo di playoff e playout: ecco gli scontri in programma
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il tecnico commosso a fine partita: "C'è grande soddisfazione per tutto, ai ragazzi l'ho detto hanno sempre dato tutto, anche chi ha giocato di più ha reso per merito di chi ha giocato meno. Stasera ci sarà la cena con la società, poi ci alleneremo in vista di mercoledì: sarà...
domenica, 26 aprile 2026, 14:27
Rossoneri all'ultimo atto del campionato affrontano il Fucecchio: in avvio occasione per Camilli che sblocca al 20' e Rotondo raddoppia tre minuti dopo. Nella ripresa a segno Riad