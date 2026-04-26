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Ennached: "Sognavo l'esordio"

domenica, 26 aprile 2026, 17:18

Salah Ennached, il secondo portiere rossonero, è giunto finalmente all'esordio all'ultima di campionato dopo le gare disputate con la Under 19 al Torneo di Viareggio: "Lo sognavo da inizio stagione, è una piazza importante dove ho fatto anche il settore giovanile: è stato bello. Con Beppe Di Masi sono cresciuto tanto grazie a lui e a Mister Pirozzi.

"Mi pesano tutti i giorni sulla bilancia, ho questo cosa dall'inizio stagione: devo rimanere entro un certo peso. E' la prima volta che mi alleno con la prima squadra e mi sento cresciuto molto in questo grande gruppo".