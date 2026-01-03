Cerretese-Lucchese. 0-1 Sblocca Camilli al 15' pt

Porta Elisa News
domenica, 4 gennaio 2026, 13:49
Cerretese-Lucchese: 0-1
Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto, Nieri, Romiti, Mordogà, Stringara, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Ferrara. A disp. Cirillo, Tramacere, Bargellini, Cappelli, Lapi, Sogli, Shaid, Camaiani. All. Petroni.
Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Palma, Russo, Riad, Camilli, Colferai. A disp. Ennached, Xeka, Onu, Rotondo, Bartolotta, Sansaro, Caggianese, Piazze, Ragghianti. All. Pirozzi.
Arbitro: Magherini di Prato.
Reti: 15' pt Camilli
domenica, 4 gennaio 2026, 18:13
Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.
domenica, 4 gennaio 2026, 18:04
Il tecnico della Cerretese ed ex rossonero: "Se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno. Tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo"
domenica, 4 gennaio 2026, 17:47
L'attaccante arriva a quota quattro centri in quattro gare, non gira invece Colferai mentre Riad inizia bene e poi si perde. Milan poco impegnato ma si fa ingannare in occasione del pari, a centrocampo non brilla nessuno e si sente l'assenza di Picchi: le pagelle di Gazzetta
sabato, 3 gennaio 2026, 12:07
Il 2026 della Lucchese si apre con l'insidiosa trasferta a Cerreto Guidi contro la Cerretese, una partita che i rossoneri devono provare a far loro anche per tenere a distanza le altre pretendenti alla vittoria finale. La probabile formazione