Cerretese-Lucchese. 0-1 Sblocca Camilli al 15' pt

domenica, 4 gennaio 2026, 13:49

Cerretese-Lucchese: 0-1

Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto, Nieri, Romiti, Mordogà, Stringara, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Ferrara. A disp. Cirillo, Tramacere, Bargellini, Cappelli, Lapi, Sogli, Shaid, Camaiani. All. Petroni.

Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Palma, Russo, Riad, Camilli, Colferai. A disp. Ennached, Xeka, Onu, Rotondo, Bartolotta, Sansaro, Caggianese, Piazze, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Magherini di Prato.

Reti: 15' pt Camilli

domenica, 4 gennaio 2026, 18:13

Mister Pirozzi: "La squadra è in salute e deve stare tranquilla"

Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.

domenica, 4 gennaio 2026, 18:04

Mister Petroni: "Gara decisa da due episodi"

Il tecnico della Cerretese ed ex rossonero: "Se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno. Tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo"

domenica, 4 gennaio 2026, 17:47

Camilli continua a segnare

L'attaccante arriva a quota quattro centri in quattro gare, non gira invece Colferai mentre Riad inizia bene e poi si perde. Milan poco impegnato ma si fa ingannare in occasione del pari, a centrocampo non brilla nessuno e si sente l'assenza di Picchi: le pagelle di Gazzetta

sabato, 3 gennaio 2026, 12:07

L'importanza di partire con il piede giusto

Il 2026 della Lucchese si apre con l'insidiosa trasferta a Cerreto Guidi contro la Cerretese, una partita che i rossoneri devono provare a far loro anche per tenere a distanza le altre pretendenti alla vittoria finale. La probabile formazione

