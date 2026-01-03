Cerretese-Lucchese. 0-1 Sblocca Camilli al 15' pt

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 4 gennaio 2026, 18:13

Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.

domenica, 4 gennaio 2026, 18:04

Il tecnico della Cerretese ed ex rossonero: "Se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno. Tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo"

domenica, 4 gennaio 2026, 17:47

L'attaccante arriva a quota quattro centri in quattro gare, non gira invece Colferai mentre Riad inizia bene e poi si perde. Milan poco impegnato ma si fa ingannare in occasione del pari, a centrocampo non brilla nessuno e si sente l'assenza di Picchi: le pagelle di Gazzetta

sabato, 3 gennaio 2026, 12:07

Il 2026 della Lucchese si apre con l'insidiosa trasferta a Cerreto Guidi contro la Cerretese, una partita che i rossoneri devono provare a far loro anche per tenere a distanza le altre pretendenti alla vittoria finale. La probabile formazione