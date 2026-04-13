Porta Elisa News



Promozione Lucchese, i complimenti del mondo dello sport

lunedì, 13 aprile 2026, 15:03

La promozione in Serie D dei rossoneri viene salutata da tanti complimenti che arrivano dalle società del territorio e non solo. Tra i primi a congratularsi, il BCL, la società lucchese di basket maschile che in un post sul suo profilo scrive: "Grande traguardo per la Lucchese Calcio Una stagione costruita con determinazione, sacrificio e spirito di squadra ha portato a un risultato meritato: vittoria del campionato e promozione in Serie D.Complimenti a giocatori, staff e a tutta la società per questo successo che premia il lavoro e la passione dimostrati sul campo.Avanti così, questo è solo l’inizio ".

I complimenti arrivano anche dalla Virtus Lucca da sempre attenta alle altre realtà del territorio: "Orgogliosi di questo bellissimo traguardo della squadra di calcio che rappresenta la nostra città. Complimenti alla Lucchese per questa promozione che è una vittoria per la società rossonera, rinata dopo mille difficoltà, e per la sua tifoseria, ma che lo è anche per lo sport cittadino e per tutta Lucca! Libertas ".

Le congratulazioni arrivano anche da Castelnuovo con la società gialloblù vicina alla gioia dei rossoneri: "La Società U.S. Castelnuovo Garfagnana si complimenta con la Società Lucchese Calcio per la vittoria del Campionato di Eccellenza Girone A. Un campionato da protagonista meritatamente vinto. Complimenti ragazzi".

Anche il Ghiviborgo fa i complimenti: "Il Ghiviborgo VdS rivolge i propri complimenti alla Lucchese Calcio per la vittoria del campionato di Eccellenza e la meritata promozione in Serie D! Complimenti a tutta la società, allo staff tecnico e ai calciatori per la meravigliosa cavalcata!Un primo importante passo verso palcoscenici che una città e una tifoseria come quelle di Lucca meritano senza dubbio di calcare".

Congratulazioni e un arrivederci a presto dal Tau Calcio: "Dalla società amaranto i complimenti alla Lucchese Calcio, vincitrice del campionato di Eccellenza!Ci vediamo in Serie D ".

Tra i tanti messaggi, bellissimo il post del Montespertoli: "A nome di tutta l'ASD Montespertoli, desideriamo esprimere le nostre più sentite congratulazioni alla Lucchese Calcio per la meritata vittoria del campionato e la promozione in Serie D.Per la nostra società è stata un'esperienza emozionante e onorevole potervi affrontare nel campionato di Eccellenza. Confrontarsi con una realtà così storica e blasonata è stato per noi motivo di grande orgoglio sportivo. Oltre ai meriti tecnici, ci teniamo a sottolineare e lodare: La grande professionalità dimostrata dalla vostra dirigenza e dallo staff.L'accoglienza ricevuta allo Stadio Porta Elisa, un tempio del calcio che ci ha ospitati con calore. La simpatia e la disponibilità dei tifosi rossoneri, che hanno dimostrato come la passione sportiva possa andare di pari passo con l'educazione e l'ospitalità.Vi auguriamo il meglio per la prossima stagione, certi che continuerete a onorare la vostra gloriosa storia.In bocca al lupo, ASD Montespertoli".