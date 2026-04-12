Il sindaco: "Bravi, sulle infrastrutture il Comune farà la sua parte"

Porta Elisa News
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
C'era anche il sindaco Mario Pardini quest'oggi al Porta Elisa e con lui tanti politici di tutti gli schieramenti a tifare i rossoneri nella gara decisiva. Il primo cittadino a fine gara ha postato sul suo profilo Facebook i complimenti alla società e ribadito l'intenzione di voler arrivare a meta sul rifacimento dello stadio.
"La Lucchese Calcio vince il campionato di Eccellenzav – scrive Pardini – davanti ad un Porta Elisa dal colpo d’occhio entusiasmante! Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso.Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive. L’amministrazione c’è e ci sarà.Forza Lucchese!".
domenica, 12 aprile 2026, 18:26
L'esterno si procura il rigore e segna il raddoppio, ma che giocate da Fedato, Piazze lotta come al solito come un leone, ma sono tutti i rossoneri a metterci l'anima per percorrere gli ultimi metri che separavano la Lucchese dalla promozione: le pagelle di Gazzetta
domenica, 12 aprile 2026, 17:36
Il tecnico commosso: "Sono contento, avevo un sogno, ripartire dalle macerie e riportare la Lucchese in un'altra categoria. I cori per me? Una cosa bella, la curva ha apprezzato il mio lavoro. Ecco a chi dedico la promozione"
domenica, 12 aprile 2026, 17:24
A fine gara, tutta la squadra invade la sala stampa, urlante, esultante, con indosso le magliette celebrative dove non mancano le frecciate a chi riteneva la Lucchese non idonea a lottare per la promozione:
domenica, 12 aprile 2026, 17:22
Il patron rossonero: "Quando sono partito, ci credevo, consapevole che fosse difficilissimo: strutturarsi non è mai semplice. La differenza l'hanno fatta le persone. Il pubblico? Grande, dopo una storia martoriata come quella è stata doppia l'impresa: vincere il campionato e riportare 3500 persone allo stadio"