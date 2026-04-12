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Porta Elisa News

Il sindaco: "Bravi, sulle infrastrutture il Comune farà la sua parte"

domenica, 12 aprile 2026, 19:23

C'era anche il sindaco Mario Pardini quest'oggi al Porta Elisa e con lui tanti politici di tutti gli schieramenti a tifare i rossoneri nella gara decisiva. Il primo cittadino a fine gara ha postato sul suo profilo Facebook i complimenti alla società e ribadito l'intenzione di voler arrivare a meta sul rifacimento dello stadio.

"La Lucchese Calcio vince il campionato di Eccellenzav – scrive Pardini – davanti ad un Porta Elisa dal colpo d’occhio entusiasmante! Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso.Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive. L’amministrazione c’è e ci sarà.Forza Lucchese!".

 

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