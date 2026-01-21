Porta Elisa News



Fallimento Lucchese 1905, fissata l'asta per l'immobile di San Giuliano

giovedì, 22 gennaio 2026, 12:24

Dopo aver recuperato circa 200mila euro di crediti dalla Lega Pro per diritti tv e minutaggi, il curatore fallimentare della Lucchese 1905, dichiarata fallita nel maggio del 2025 dopo ben quattro passaggi di proprietà e circa altrettanti milioni di debiti, proverà a incassare altro denaro dalla vendita dell'immobile di San Giuliano che nei desiderata del Gruppo Bulgarella doveva diventare il convitto degli atleti e struttura centrale della società.

Inserito in bilancio per un valore di oltre 4 milioni di euro dalla proprietà nel 2023, sarà messa all'asta per una cifra decisamente inferiore, ovvero ad un prezzo base di 780mila euro. Si tratta di un fabbricato posto ad ovest del complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata.

Le offerte dovranno essere depositate, in busta chiusa entro le ore 12 del giorno 18 febbraio 2026, presso la sede dell’I.V.G. di Lucca in Lucca in Viale San Concordio, 996/B accompagnate da due assegni circolari pari in totale almeno all'11% del valore proposto. Il 19 febbraio, alle ore 10, presso la sala aste dell’I.V.G. in Lucca, Viale San Concordio, 996/B il banditore procederà ad aprire le buste depositate tenendo presente che in caso di partecipazione di un unico offerente, l’immobile verrà comunque allo stesso aggiudicato: nel caso siano state depositate più offerte avrà luogo una gara tra gli offerenti che si svolgerà con rilanci per un importo non inferiore ad 10.000 euro e risulterà aggiudicatario provvisorio il soggetto che avrà formulato l’offerta maggiore.Per ricevere ogni altra informazione rivolgersi all’ I.V.G. di Lucca, Viale San Concordio, 996/B, tel.: 0583 418555; e-mail: info@ivglucca.com o consultare i siti web www.ivglucca.com, www.astagiudiziaria.com, www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.spazioaste.it.

Nel frattempo, il curatore fallimentare Claudio Del Prete, dopo aver incassato il denaro dalle Lega Pro e dalla nuova Lucchese Calcio per il materiale acquistato dal ricostituito club, ha depositato la sua relazione alla Procura e nelle prossime settimane ci sarà da capire anche se emergeranno eventuali responsabilità penali nel fallimento del club rossonero. In quel caso, non è da escludere che la stessa Lega Pro si possa costituire come parte civile.