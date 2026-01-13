Porta Elisa News



Fedato, un nuovo ritorno in rossonero

venerdì, 16 gennaio 2026, 18:33

Il quarto ritorno: Francesco Fedato torna per la quarta volta in rossonero. L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C con 19 presenze e 2 gol) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Con la maglia rossonera, la cui prima esperienza risale al 2011 nel campionato proprio di Eccellenza, il classe 1992 ha giocato 53 partite tra i professionisti, oltre appunto al campionato di Eccellenza.

Fedato, che ha iniziato l'attuale stagione al Treviso (in serie d) ha rescisso proprio oggi il contratto che lo lega ai veneti. "Il Treviso FBC – si legge in una nota - comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l’attaccante Francesco Fedato. La decisione è maturata di comune accordo tra il club e il calciatore. La punta 33enne termina così la sua avventura in biancoceleste con un totale di 14 presenze, 2 gol e 1 assist. La Società desidera ringraziare Francesco Fedato per l’impegno, la professionalità e il contributo garantiti nel periodo trascorso in biancoceleste, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera".

Ci sarà ora da capire se l'arrivo di un ulteriore attaccante comporterà qualche partenza in avanti, tenendo conto che Maggiari non è impiegato già da tempo. Per la difesa, invece, la società rossonera è a un passo dal chiudere per il terzino Alessandro Tosi, (classe 2001) in forza al San Marino dove ha giocato 11 volte nella prima parte della stagione.