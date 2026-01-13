Banca di Pescia

Porta Elisa News

Fedato, un nuovo ritorno in rossonero

venerdì, 16 gennaio 2026, 18:33

Il quarto ritorno: Francesco Fedato torna per la quarta volta in rossonero. L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C con 19 presenze e 2 gol) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Con la maglia rossonera, la cui prima esperienza risale al 2011 nel campionato proprio di Eccellenza, il classe 1992 ha giocato 53 partite tra i professionisti, oltre appunto al campionato di Eccellenza.

Fedato, che ha iniziato l'attuale stagione al Treviso (in serie d) ha rescisso proprio oggi il contratto che lo lega ai veneti. "Il Treviso FBC – si legge in una nota - comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l’attaccante Francesco Fedato. La decisione è maturata di comune accordo tra il club e il calciatore. La punta 33enne termina così la sua avventura in biancoceleste con un totale di 14 presenze, 2 gol e 1 assist. La Società desidera ringraziare Francesco Fedato per l’impegno, la professionalità e il contributo garantiti nel periodo trascorso in biancoceleste, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera".

Ci sarà ora da capire se l'arrivo di un ulteriore attaccante comporterà qualche partenza in avanti, tenendo conto che Maggiari non è impiegato già da tempo. Per la difesa, invece, la società rossonera è a un passo dal chiudere per il terzino Alessandro Tosi, (classe 2001) in forza al San Marino dove ha giocato 11 volte nella prima parte della stagione. 

 

venerdì, 16 gennaio 2026, 11:38

Mercato, in arrivo Zunini

Secondo il portale Serie D News 24 la Lucchese ha chiuso l'acquisto di Federico Zenuni, trequartista italo-albanese classe 1997, che nella prima parte della stagione era alla Reggina in Serie D, da cui nelle scorse ore ha ufficializzato la rescissione

giovedì, 15 gennaio 2026, 12:50

Gli avversari dei rossoneri: il Real Forte Querceta

I versiliesi occupano il quartultimo posto e si trovano in piena zona playout. I quattro punti raccolti in due gare hanno consentito di accorciare sulla salvezza diretta, adesso distante due lunghezze. La formazione di Forte dei Marmi ha rispettivamente il peggior attacco (13 gol fatti) e la sesta difesa (19...

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:14

Belvedere-Lucchese, si giocherà allo stadio Zecchini di Grosseto

Ora è ufficiale: il delicato match infrasettimanale dei rossoneri sarà allo stadio di Grosseto e non sul campo dove abitualmente gioca la squadra maremmana. La gara sarà disputata mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 14,30

martedì, 13 gennaio 2026, 12:31

Lucchese, quattro gare per capire il futuro

Il campionato è ancora lungo, ma appare chiaro che i 15 giorni che andranno da domenica 18 gennaio a domenica 1 febbraio potranno dire molto sul futuro dei rossoneri. In due settimane a squadra di mister Pirozzi dovrà affrontare quattro gare, due in trasferta, due al Porta Elisa, che peseranno...

