Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Gli avversari dei rossoneri: il Fucecchio

venerdì, 24 aprile 2026, 08:27

L'ultimo atto del campionato, a giochi ormai fatti, vedrà i rossoneri impegnati sul proprio terreno contro il Fucecchio che all'andata rese difficile la vita alla squadra di mister Pirozzi portandosi in doppio vantaggio e che ha raggiunto una meritata salvezza.

I bianconeri sono infatti ormai in una situazione di sicurezza e arrivano al Porta Elisa per fare festa a loro volta. La formazione di mister Menichetti ha collezionato 37 punti, frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte. Lontano da casa sono arrivate 3 vittorie, 7 pari e solo 5 sconfitte. Parità nel numero delle reti fatte e subite, che sono in entrambi i casi 28 e che rendono il Fucecchio il dodicesimo attacco e la quarta squadra meno perforata del girone 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 22 aprile 2026, 17:27

E' morto Giulio Del Fiorentino

Non ce l'ha fatta: dopo una lunga e coraggiosa lotta, Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva parte da oltre 20 ed era una colonna.

lunedì, 20 aprile 2026, 20:17

Gianni a Corner Corto: "Ecco quando abbiamo capito che ce l'avremmo fatta..."

Il direttore generale rossonero: "Tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione. In D per fare un campionato di vertice. L'allenatore? Ci siamo dati una scadenza che è il 29 aprile, giorno della Supercoppa che vogliamo alzare davanti ai nostri tifosi: è prematuro parlare di tutto.

ESSECIstampa

domenica, 19 aprile 2026, 17:04

Mister Pirozzi: "Complimenti al Cecina"

Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"

domenica, 19 aprile 2026, 16:55

In troppi sottotono

La Lucchese non riesce a trovare il modo di concludere imbattuta il campionato e a Cecina. Attacco spuntato, centrocampo in sofferenza, difesa con qualche sbavatura anche se l'impegno non manca: le pagelle di Gazzetta

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px