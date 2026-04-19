Gli avversari dei rossoneri: il Fucecchio

Porta Elisa News
venerdì, 24 aprile 2026, 08:27
L'ultimo atto del campionato, a giochi ormai fatti, vedrà i rossoneri impegnati sul proprio terreno contro il Fucecchio che all'andata rese difficile la vita alla squadra di mister Pirozzi portandosi in doppio vantaggio e che ha raggiunto una meritata salvezza.
I bianconeri sono infatti ormai in una situazione di sicurezza e arrivano al Porta Elisa per fare festa a loro volta. La formazione di mister Menichetti ha collezionato 37 punti, frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte. Lontano da casa sono arrivate 3 vittorie, 7 pari e solo 5 sconfitte. Parità nel numero delle reti fatte e subite, che sono in entrambi i casi 28 e che rendono il Fucecchio il dodicesimo attacco e la quarta squadra meno perforata del girone
mercoledì, 22 aprile 2026, 17:27
Non ce l'ha fatta: dopo una lunga e coraggiosa lotta, Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva parte da oltre 20 ed era una colonna.
lunedì, 20 aprile 2026, 20:17
Il direttore generale rossonero: "Tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione. In D per fare un campionato di vertice. L'allenatore? Ci siamo dati una scadenza che è il 29 aprile, giorno della Supercoppa che vogliamo alzare davanti ai nostri tifosi: è prematuro parlare di tutto.
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"
domenica, 19 aprile 2026, 16:55
La Lucchese non riesce a trovare il modo di concludere imbattuta il campionato e a Cecina. Attacco spuntato, centrocampo in sofferenza, difesa con qualche sbavatura anche se l'impegno non manca: le pagelle di Gazzetta