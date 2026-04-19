Qui Fucecchio: "Per noi è un onore venire al Porta Elisa"

Porta Elisa News
venerdì, 24 aprile 2026, 14:52
Il Fucecchio, prossimo avversario dei rossoneri nell'ultima di campionato, fu protagonista di una gran bella accoglienza per i tifosi rossoneri nella gara di andata e in occasione di quella di domenica prossima, la società bianconera ha postato sul proprio profilo Facebook una riflessione ricca di rispetto per la Lucchese e la sua storia e sul match che lo vedrà protagonista, con la salvezza già in tasca, al Porta Elisa.
"Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza con una giornata d’anticipo – si legge – per l’AC Fucecchio è tempo dell’ultimo atto di questa stagione di Eccellenza. E non poteva esserci palcoscenico migliore. Oggi facciamo visita alla Lucchese Calcio, vincitrice del campionato, in uno degli stadi più prestigiosi della categoria. Per noi non è solo una partita, ma un onore e una vera esperienza formativa poter calcare un prato così importante. Onoriamo il campionato, onoriamo i nostri colori. Giochiamo con il sorriso di chi ha già vinto la sua sfida, ma con la grinta di chi vuole chiudere in bellezza.
venerdì, 24 aprile 2026, 08:27
L'ultimo atto del campionato, a giochi ormai fatti, vedrà i rossoneri impegnati sul proprio terreno contro il Fucecchio che all'andata rese difficile la vita alla squadra di mister Pirozzi portandosi in doppio vantaggio e che ha raggiunto una meritata salvezza
mercoledì, 22 aprile 2026, 17:27
Non ce l'ha fatta: dopo una lunga e coraggiosa lotta, Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva parte da oltre 20 ed era una colonna.
lunedì, 20 aprile 2026, 20:17
Il direttore generale rossonero: "Tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione. In D per fare un campionato di vertice. L'allenatore? Ci siamo dati una scadenza che è il 29 aprile, giorno della Supercoppa che vogliamo alzare davanti ai nostri tifosi: è prematuro parlare di tutto.
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"