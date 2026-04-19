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E' morto Giulio Del Fiorentino

mercoledì, 22 aprile 2026, 17:27

Non ce l'ha fatta, dopo una lotta durata anni Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva parte da oltre 20 e ne era una colonna. Era davvero uno dei volti più noti del panorama giornalistico lucchese.

Tifosissimo della Lucchese, 56 anni, Del Fiorentino ha diretto per tanti anni la nota trasmissione Curva Ovest. Se ne va un giornalista ricco di umanità, di voglia di vivere e di buone maniere che ha dato un importante contributo professionale alla città e non ha mai perso l'occasione per valorizzare anche la "sua" Lucchese a cui era visceralmente attaccato. Lucca perde un giornalista che ha saputo raccontare la città con passione e correttezza. La salma sarà esposta alla sala del commiato della Croce Verde. Alla famiglia, alla moglie Francesca, e alla redazione di Noi Tv le condoglianze e il dolore dell’intera redazione di Gazzetta Lucchese.