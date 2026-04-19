E' morto Giulio Del Fiorentino

Porta Elisa News
mercoledì, 22 aprile 2026, 17:27
Non ce l'ha fatta, dopo una lotta durata anni Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva parte da oltre 20 e ne era una colonna. Era davvero uno dei volti più noti del panorama giornalistico lucchese.
Tifosissimo della Lucchese, 56 anni, Del Fiorentino ha diretto per tanti anni la nota trasmissione Curva Ovest. Se ne va un giornalista ricco di umanità, di voglia di vivere e di buone maniere che ha dato un importante contributo professionale alla città e non ha mai perso l'occasione per valorizzare anche la "sua" Lucchese a cui era visceralmente attaccato. Lucca perde un giornalista che ha saputo raccontare la città con passione e correttezza. La salma sarà esposta alla sala del commiato della Croce Verde. Alla famiglia, alla moglie Francesca, e alla redazione di Noi Tv le condoglianze e il dolore dell’intera redazione di Gazzetta Lucchese.
lunedì, 20 aprile 2026, 20:17
Il direttore generale rossonero: "Tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione. In D per fare un campionato di vertice. L'allenatore? Ci siamo dati una scadenza che è il 29 aprile, giorno della Supercoppa che vogliamo alzare davanti ai nostri tifosi: è prematuro parlare di tutto.
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"
domenica, 19 aprile 2026, 16:55
La Lucchese non riesce a trovare il modo di concludere imbattuta il campionato e a Cecina. Attacco spuntato, centrocampo in sofferenza, difesa con qualche sbavatura anche se l'impegno non manca: le pagelle di Gazzetta
domenica, 19 aprile 2026, 14:07
Rossoneri al penultimo atto del campionato impegnati a Cecina e ancora una volta costretti inspiegabilmente a giocare senza il loro pubblico: Londi getta al vento l'occasione del vantaggio per i padroni di casa, poi sblocca Scarpa. Cecina più volte vicino al raddoppio. Nella ripresa Russo sfiora il pari