Gli avversari dei rossoneri: il Belvedere

martedì, 20 gennaio 2026, 08:24

di gianluca andreuccetti

Inizia la settimana forse più decisiva della stagione della Lucchese che mercoledì pomeriggio sarà di scena allo stadio Zecchini di Grosseto contro il Belvedere, gara valida per la 22^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.

Scontro di altissima classifica per la formazione di Pirozzi che di fronte si troverà la sorpresa principale del girone A. Da neopromossa, la formazione maremmana naviga ormai da diverse settimane in piena zona playoff. Nelle ultime partite però i rossoneri hanno avuto una leggera flessione, con le sconfitte arrivate contro Viareggio e nell'ultimo turno contro la Sestese.

Il Belvedere, come detto anche da mister Pirozzi, ha un organico di assoluto rispetto per la categoria e durante il mercato invernale non ha portato a termine operazioni di mercato. La formazione grossetana dovrà fare a meno fino a fine stagione dell'attaccante Matteo Carlotti, che contro il Viareggio ha riportato la rottura del legamento crociato.

L'ex Grosseto è il miglior marcatore dei rossoneri con 4 reti all'attivo, a pari merito con Tantone che all'andata al Porta Elisa siglò la rete del definitivo 1-1. In casa, il Belvedere ha collezionato 6 vittorie 2 pareggi e 1 sconfitta. Tra le proprie mura amiche non vince dal 4 gennaio, giorno del 3-1 rifilato al San Giuliano. Dando uno sguardo ai numeri, il Belvedere ha rispettivamente il terzo miglior attacco con 26 reti all'attivo e l'undicesima difesa del girone A con 24 gol subiti.