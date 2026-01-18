Gli avversari dei rossoneri: il Belvedere

Porta Elisa News
martedì, 20 gennaio 2026, 08:24
di gianluca andreuccetti
Inizia la settimana forse più decisiva della stagione della Lucchese che mercoledì pomeriggio sarà di scena allo stadio Zecchini di Grosseto contro il Belvedere, gara valida per la 22^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.
Scontro di altissima classifica per la formazione di Pirozzi che di fronte si troverà la sorpresa principale del girone A. Da neopromossa, la formazione maremmana naviga ormai da diverse settimane in piena zona playoff. Nelle ultime partite però i rossoneri hanno avuto una leggera flessione, con le sconfitte arrivate contro Viareggio e nell'ultimo turno contro la Sestese.
Il Belvedere, come detto anche da mister Pirozzi, ha un organico di assoluto rispetto per la categoria e durante il mercato invernale non ha portato a termine operazioni di mercato. La formazione grossetana dovrà fare a meno fino a fine stagione dell'attaccante Matteo Carlotti, che contro il Viareggio ha riportato la rottura del legamento crociato.
L'ex Grosseto è il miglior marcatore dei rossoneri con 4 reti all'attivo, a pari merito con Tantone che all'andata al Porta Elisa siglò la rete del definitivo 1-1. In casa, il Belvedere ha collezionato 6 vittorie 2 pareggi e 1 sconfitta. Tra le proprie mura amiche non vince dal 4 gennaio, giorno del 3-1 rifilato al San Giuliano. Dando uno sguardo ai numeri, il Belvedere ha rispettivamente il terzo miglior attacco con 26 reti all'attivo e l'undicesima difesa del girone A con 24 gol subiti.
domenica, 18 gennaio 2026, 16:59
Milan praticamente mai impegnato, il reparto arretrato commette un solo errore sul finire di gara, in avanti tante occasione costruite ma poca lucidità sotto porta dove più volte viene sprecato il colpo del ko: le pagelle di Gazzetta
domenica, 18 gennaio 2026, 16:50
Il tecnico rossonero: "Ho una certa età vorrei evitare di prendermi un coccolone, il calcio ci insegna che bisogna essere più bravi a chiudere le partite. Testa e cuore alla gara di Grosseto. I due nuovi in tribuna? Sono appena arrivati, sono ragazzi che da qui a brevissimo potranno dare...
domenica, 18 gennaio 2026, 16:45
Il bomber decide la gara con un suo gol: "Abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo creato tantissimo ma la palla non è entrata. Io ho fatto un gol ma ne ho sbagliato uno, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La mia esultanza? Vi spiego..."
domenica, 18 gennaio 2026, 14:00
Rossoneri a caccia di tre punti nel primo dei tre impegni di campionato in una settimana: sblocca subito Camilli che poi si divora il raddoppio. Nella ripresa, occasioni per Riad, Camilli e Lorenzini, per gli ospiti Borselli vicino al pari, poi traversa di Piazze