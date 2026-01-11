Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Real Forte Querceta

giovedì, 15 gennaio 2026, 12:50

di gianluca andreuccetti

Ennesimo tour de force della stagione per la Lucchese che domenica pomeriggio al Porta Elisa affronta il Real Forte Querceta, gara valida per la 21^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. É la prima di tre sfide fondamentali per la Pantera, che nel giro di una settimana sarà impegnata anche negli scontri diretti contro Belvedere e Viareggio.

Il Real Forte Querceta occupa il quartultimo posto, a quota 19 punti e si trovano in piena zona playout. I quattro punti raccolti in due gare hanno consentito ai biancoblù di accorciare sulla salvezza diretta, adesso distante due lunghezze. La formazione di Forte dei Marmi ha rispettivamente il peggior attacco (13 gol fatti) e la sesta difesa (19 reti subite) del girone A.

Dopo un finale di 2025 da dimenticare e la sconfitta maturata nella prima gara del girone di ritorno contro la Sestese, la società ha deciso di esonerare il tecnico Verdi, affidando la panchina a mister Della Bona. L'ex tecnico della Massese, ha avuto un impatto positivo sulla squadra, raccogliendo un successo contro il San Giuliano (i tre punti mancavano dal 26 ottobre) e un pareggio contro il Castelnuovo Garfagnana.

Durante la sessione invernale di calciomercato, il Real Forte Querceta si è rinforzata con gli innesti dell'attaccante classe 1997 Silvio Geraci e l'esterno classe 2007 Matteo Arcidiacono, prelevato da un'altra formazione del girone A di Eccellenza, ovvero il Cenaia.