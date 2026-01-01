Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: la Cerretese

venerdì, 2 gennaio 2026, 15:37

di gianluca andreuccetti

Archiviata la pausa natalizia, dopo due settimane la Lucchese torna finalmente in campo. I rossoneri daranno il via al proprio girone di ritorno a Cerreto Guidi contro la Real Cerretese, gara valida per la 18^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.

I gialloverdi sono stati una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Da neopromossa, la compagine fiorentina ha chiuso il girone d'andata con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, grazie al successo maturato contro il Castelnuovo nel finale del 2025, la Cerretese si è portata ad un solo punto di distanza dalla zona playoff.

Dando uno sguardo ai numeri, la formazione allenata dal lucchese Andrea Petroni ha rispettivamente la quarta difesa (16 gol subiti) e il sesto attacco (16 reti segnate) di tutto il girone. Il calciatore da tenere d'occhio è l'attaccante Bouhafa Khalil, capocannoniere del girone A con 9 reti all'attivo. Il classe 1997 ha lasciato il segno in partite importanti, comprese quelle disputate contro Belvedere, Viareggio e Castelnuovo. Dopo un inizio discontinuo, da novembre in poi i gialloverdi hanno cambiato decisamente passo, collezionando 17 punti in 7 partite. In casa la Cerretese non perde da più di due mesi.

Visto il buonissimo rendimento avuto nella prima parte di stagione, la società si è mossa piazzando in entrata diversi colpi importanti per la categoria. Oltre al centrocampista Stringara, ex Perignano (suo padre Paolo ha allenato la Lucchese nella stagione 2006-07), la compagine fiorentina ha ufficializzato l'innesto anche di Gianluca Camaiani, centravanti che in questi 6 mesi ha militato nel Camaiore in Serie D. Tra il 2021 e il 2023, l'attaccante ha vestito la maglia della Primavera della Lucchese, ricevendo anche diverse convocazioni in Serie C dall'allora tecnico della prima squadra Ivan Maraia.