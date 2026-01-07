Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: la Pro Livorno

venerdì, 9 gennaio 2026, 13:54

di gianluca andreuccetti

Terza gara in sette giorni per la Lucchese che domenica sarà impegnata in casa della Pro Livorno per la 20^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pareggio beffardo contro lo Zenith Prato, l'obiettivo dei rossoneri è quello di ritrovare i tre punti, con l'ultima vittoria che risale al 14 dicembre contro il Cecina.

Trasferta tutt'altro che semplice per la Pantera che di fronte si troverà una squadra che, a dispetto del penultimo posto in classifica, nelle ultime settimane ha dato importanti segnali di vita. I labronici si trovano in piena zona playout, a sette punti di distanza dalla salvezza diretta. Dopo una prima parte di stagione disastrosa, a metà novembre c'è stato il ritorno in panchina di mister Bandinelli, tecnico che aveva già allenato la Pro Livorno dal 2023 al giugno del 2025.

Dal suo arrivo, i labronici hanno collezionato 11 punti in 7 partite, trovando anche le uniche due vittorie arrivate fino a questo momento in campionato, contro Belvedere e Sestese. Negli ultimi due turni, la Pro Livorno ha pareggiato contro la Larcianese e perso per 4-3 contro la Massese. In casa invece, la formazione di Bandinelli non perde da due mesi esatti, sconfitta maturata in quell'occasione contro la Cerretese.

Per quello che concerne il calciomercato, negli ultimi due mesi la Pro Livorno ha perso Fall (tornato al Castelnuovo) e Bitep (sceso in Terza Categoria con il Barga). In entrata, da registrare invece gli innesti del difensore Maiello e dell'attaccante Fermi, classe 2007 ex tra le altre di Cecina e Poggibonsi. La compagine labronica ha rispettivamente il terzo peggior attacco (15 gol fatti) e la seconda peggior difesa (25 reti subite in 18 partite).