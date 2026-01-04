Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Gli avversari dei rossoneri: la Zenith Prato

lunedì, 5 gennaio 2026, 16:43

di gianluca andreuccetti

Scontro diretto in chiave primo posto per la Lucchese che mercoledì alle 14:30 affronterà la Zenith Prato nella 19^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. In un Porta Elisa che con estrema probabilità sarà semi deserto (la società rossonera aveva provato a spostare la partita in notturna), la Pantera è chiamata ad una prestazione totalmente diversa rispetto a quella vista nel secondo tempo di Cerreto Guidi. 

Di fronte, numeri alla mano, la competitor principale per la vittoria finale del girone A. La Zenith Prato sta rispettando i pronostici, dimostrando di poter ambire alla promozione in Serie D. Gli amaranto si trovano al primo posto, a pari merito con la Pantera, a quota 33 punti. In 18 gare, gli uomini di Settesoldi hanno collezionato dieci vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Nella prima parte di stagione, la Zenith ha steccato negli scontri diretti contro le prime della classe, perdendo di misura contro Lucchese, Viareggio e Belvedere. 

Dopo un inizio di dicembre non idilliaco, caratterizzato da due sconfitte consecutive, nel finale di 2025 i lanieri hanno strappato due vittorie fondamentali contro Castelnuovo Garfagnana e San Giuliano. Nell'ultimo match, la formazione di Settesoldi ha pareggiato per 0-0 contro la Massese. L'ultima sconfitta, arrivata contro il Viareggio, risale al 7 dicembre scorso. In trasferta invece gli uomini di Settesoldi non perdono dal 30 novembre, 1-0 a Grosseto contro il Belvedere. 

La Zenith ha il quarto attacco (20 gol segnati) e la miglior difesa (7 reti subite) del raggruppamento. I migliori marcatori sono Kouassi e Del Pela, entrambi appaiati a 5 gol. Durante la sessione invernale del calciomercato, la società ha prelevato dallo Sporting Cecina Albi Hanxhari, centrocampista classe 2003 con un passato nella Primavera del Pisa.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 5 gennaio 2026, 14:09

Lucchese-Zenith Prato, biglietti in vendita

La Lucchese comunica che da lunedì 5 gennaio è attiva la prevendita per Lucchese–Zenith Prato, gara valida per la 19ª giornata del campionato in programma mercoledì alle 14,30. Ecco i prezzi e dove acquistarli

domenica, 4 gennaio 2026, 18:13

Mister Pirozzi: "La squadra è in salute e deve stare tranquilla"

Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.

ESSECIstampa

domenica, 4 gennaio 2026, 18:04

Mister Petroni: "Gara decisa da due episodi"

Il tecnico della Cerretese ed ex rossonero: "Se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno. Tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo"

domenica, 4 gennaio 2026, 17:47

Camilli continua a segnare

L'attaccante arriva a quota quattro centri in quattro gare, non gira invece Colferai mentre Riad inizia bene e poi si perde. Milan poco impegnato ma si fa ingannare in occasione del pari, a centrocampo non brilla nessuno e si sente l'assenza di Picchi: le pagelle di Gazzetta

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px