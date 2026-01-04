Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: la Zenith Prato

lunedì, 5 gennaio 2026, 16:43

di gianluca andreuccetti

Scontro diretto in chiave primo posto per la Lucchese che mercoledì alle 14:30 affronterà la Zenith Prato nella 19^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. In un Porta Elisa che con estrema probabilità sarà semi deserto (la società rossonera aveva provato a spostare la partita in notturna), la Pantera è chiamata ad una prestazione totalmente diversa rispetto a quella vista nel secondo tempo di Cerreto Guidi.

Di fronte, numeri alla mano, la competitor principale per la vittoria finale del girone A. La Zenith Prato sta rispettando i pronostici, dimostrando di poter ambire alla promozione in Serie D. Gli amaranto si trovano al primo posto, a pari merito con la Pantera, a quota 33 punti. In 18 gare, gli uomini di Settesoldi hanno collezionato dieci vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Nella prima parte di stagione, la Zenith ha steccato negli scontri diretti contro le prime della classe, perdendo di misura contro Lucchese, Viareggio e Belvedere.

Dopo un inizio di dicembre non idilliaco, caratterizzato da due sconfitte consecutive, nel finale di 2025 i lanieri hanno strappato due vittorie fondamentali contro Castelnuovo Garfagnana e San Giuliano. Nell'ultimo match, la formazione di Settesoldi ha pareggiato per 0-0 contro la Massese. L'ultima sconfitta, arrivata contro il Viareggio, risale al 7 dicembre scorso. In trasferta invece gli uomini di Settesoldi non perdono dal 30 novembre, 1-0 a Grosseto contro il Belvedere.

La Zenith ha il quarto attacco (20 gol segnati) e la miglior difesa (7 reti subite) del raggruppamento. I migliori marcatori sono Kouassi e Del Pela, entrambi appaiati a 5 gol. Durante la sessione invernale del calciomercato, la società ha prelevato dallo Sporting Cecina Albi Hanxhari, centrocampista classe 2003 con un passato nella Primavera del Pisa.