Lucchese, quattro gare per capire il futuro

martedì, 13 gennaio 2026, 12:31
Niente di definitivo, il campionato è ancora lungo del resto, ma appare chiaro che i 15 giorni che andranno da domenica 18 gennaio a domenica 1 febbraio potranno dire molto sul futuro dei rossoneri. In due settimane a squadra di mister Pirozzi dovrà affrontare quattro gare, due in trasferta, due al Porta Elisa, che peseranno sull'economia del torneo.
Il mini tour de force partirà domenica 18 quando al Porta Elisa arriverà il Real Forte, che all'andata strappò un pari con polemiche per un gol annullato alla Lucchese. Tre giorni dopo, il 21, probabilmente allo stadio di Grosseto, ecco lo scontro con il Belvedere, una delle migliori formazioni del torneo che è stata solo ridimensionata dalla sconfitta casalinga contro il Viareggio ma che è ancora in lotta per la promozione.
Domenica 25 gennaio, ecco il derby con il Viareggio al Porta Elisa, un'altra gara molto importante con i bianconeri che dopo una lunga flessione sono rientrati pienamente in corsa. A seguire, la domenica successiva, primo febbraio la trasferta a Castelnuovo contro i gialloblù di mister Grassi che si stanno rivelando come una delle formazioni più insidiose dopo un avvio stentato. Sullo sfondo, il calciomercato: la sensazione è che arriverà qualcuno per rinforzare una rosa che è indubbiamente competitiva ma che in alcuni ruoli ha necessità di trovare alternative. Possibilmente di qualità.
domenica, 11 gennaio 2026, 17:09
Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"
domenica, 11 gennaio 2026, 16:59
Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta
domenica, 11 gennaio 2026, 16:56
L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"
domenica, 11 gennaio 2026, 14:09
Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere il primato in classifica: mister Pirozzi cambia molti giocatori e lancia Ragghianti titolare in avanti: sblocca Bartolotta, Ragghianti vicino al raddoppio. Palo dei padroni di casa sul finire del primo tempo