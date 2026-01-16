Banca di Pescia

Lucchese-Real Forte: 1-0 a fine primo tempo

domenica, 18 gennaio 2026, 14:00

Lucchese-Real Forte Querceta: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli Colferai, Riad. A disp. Ennached, Venanzi, Rotondo, Tosi, Picchi, Sansaro, Palma, Caggianese, Piazze. All. Pirozzi.

Real Forte Querceta: Pastine, Arcidiacono, Mogavero, Marinari, Ricci, Fortunati, Piccione, Geraci, Borselli, Franzoni. A disp. Di Nibula, Bobbio, Bartolini, Tofanelli, Cannarsa, Gazzoli, Michelucci, Panicucci, Fantini. All. Dalla Bona. 

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 12' pt Camilli

Note. Angoli: 2-1. Spettatori 1508.

 

sabato, 17 gennaio 2026, 18:23

Ecco la prima delle tre sfide ravvicinate

Finale di gennaio infuocato per la Lucchese che domani pomeriggio ospita al Porta Elisa il Real Forte Querceta. Data la disponibilità dei tre nuovi arrivati, aumentano le opzioni da mettere in campo per Pirozzi, atteso insieme alla sua squadra dalla prima di tre sfide spartiacque. La probabile formazione

sabato, 17 gennaio 2026, 12:31

Lucchese, ecco i tre colpi di mercato

Presentati i tre nuovi arrivi: Fedato, Tosi e Zenuni destinati a rinforzare tutti i reparti con giocatori provenienti da categoria superiore. Il direttore Gianni: "Grazie al nostro patron, si sono create le condizioni per portare dei giocatori di categoria superiore che possono darci una grande mano".

sabato, 17 gennaio 2026, 12:21

Mister Pirozzi: "I nuovi arrivi? Melius abundare quam deficere"

Il tecnico: "Delle squadre che abbiamo incontrato all'andata è stata una di quelle che ha giocato meglio, poi hanno cambiato compreso l'allenatore. Hanno attaccanti importanti e dovremo affrontarli con la massima concentrazione. Da qui alla fine saranno tredici finali"

venerdì, 16 gennaio 2026, 18:33

Fedato, un nuovo ritorno in rossonero

L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Ha rescisso oggi dal Treviso dove in 14 presenze aveva realizzato due gol

