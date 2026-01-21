Porta Elisa News



Lucchese-Viareggio, trasferta vietata ai tifosi bianconeri

giovedì, 22 gennaio 2026, 21:45

Era nell'aria, ora arriva la conferma ufficiale: la gara Lucchese-Viareggio di domenica prossima sarà vietata ai tifosi bianconeri. Lo ha stabilito la Prefettura di Lucca che ha inibito la vendita dei tagliandi ai residenti nei comuni di Massarosa, Viareggio e Camaiore per “preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”.

Un provvedimento, il terzo nella stagione, che contribuisce ad allontanare i tifosi dagli impianti, limita gli incassi di società dilettantistiche, vieta la visione della partita a tanti supporter bianconeri che non avrebbero certo creato problemi e, per ultimo, impedisce di assistere alla partita anche ai tifosi rossoneri che risiedono in quei tre comuni. Eppure al Porta Elisa è stato possibile ospitare anche migliaia di tifosi di squadre ospiti fino allo scorso anno: qualche centinaio di persone erano davvero incontrollabili per la sicurezza e incolumità pubblica?