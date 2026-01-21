Lucchese-Viareggio, trasferta vietata ai tifosi bianconeri

Porta Elisa News
Era nell'aria, ora arriva la conferma ufficiale: la gara Lucchese-Viareggio di domenica prossima sarà vietata ai tifosi bianconeri. Lo ha stabilito la Prefettura di Lucca che ha inibito la vendita dei tagliandi ai residenti nei comuni di Massarosa, Viareggio e Camaiore per “preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”.
Un provvedimento, il terzo nella stagione, che contribuisce ad allontanare i tifosi dagli impianti, limita gli incassi di società dilettantistiche, vieta la visione della partita a tanti supporter bianconeri che non avrebbero certo creato problemi e, per ultimo, impedisce di assistere alla partita anche ai tifosi rossoneri che risiedono in quei tre comuni. Eppure al Porta Elisa è stato possibile ospitare anche migliaia di tifosi di squadre ospiti fino allo scorso anno: qualche centinaio di persone erano davvero incontrollabili per la sicurezza e incolumità pubblica?
giovedì, 22 gennaio 2026, 12:24
Inserito in bilancio per un valore di oltre 4 milioni di euro dalla proprietà nel 2023, sarà messa all'asta per una cifra decisamente inferiore, ovvero ad un prezzo base di 780mila euro, il 19 febbraio. Nel frattempo sono arrivati alla curatela fallimentare 200mila euro dalla Lega Pro per crediti vantati...
mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:17
Gara con troppi rossoneri sottotono e che non riescono a incidere: Camilli si perde nel nulla e sbaglia un rigore, gli esterni non riescono a creare superiorità. Bene Milan, decidono i cambi con Fedato e Riad che confezionano il pari: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:01
Il tecnico: "Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé.
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:53
L'attaccante ancora una volta decisivo: "Partita molto combattuta, ma bravi a reagire e ad attaccare sino al novantesimo, meritavamo di più ma è andata così. Pensiamo a domenica, aiutandoci uno con l'altro: vogliamo portare a casa questo campionato"