Lucchese-Viareggio, verso il divieto per i tifosi ospiti?

martedì, 20 gennaio 2026, 18:57

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti, così come all'andata era stato interdetto l'accesso a quelli rossoneri. Lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita (insieme a una miriade di altre gare) e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali, ovvero la Questura.

In riferimento alla gara (e a quella Viareggio-Massese), si legge che "si condividono le criticità segnalate dalle Questure competenti, significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità Provinciali di PS interessate per l'adozione di misure restrittive". Nelle prossime 24-48 ore, al massimo, si saprà se almeno il terzo derby della stagione (c'era stato anche quello di Coppa Italia) sarà accessibile a tutti.