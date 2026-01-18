Lucchese-Viareggio, verso il divieto per i tifosi ospiti?

Porta Elisa News
martedì, 20 gennaio 2026, 18:57
Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti, così come all'andata era stato interdetto l'accesso a quelli rossoneri. Lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita (insieme a una miriade di altre gare) e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali, ovvero la Questura.
In riferimento alla gara (e a quella Viareggio-Massese), si legge che "si condividono le criticità segnalate dalle Questure competenti, significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità Provinciali di PS interessate per l'adozione di misure restrittive". Nelle prossime 24-48 ore, al massimo, si saprà se almeno il terzo derby della stagione (c'era stato anche quello di Coppa Italia) sarà accessibile a tutti.
martedì, 20 gennaio 2026, 17:15
La Lucchese fa visita al Belvedere in una gara decisamente importante per la classifica e che arriva dopo due vittorie consecutive per i rossoneri. La profondità della rosa e le tante partite ravvicinate potrebbero convincere mister Pirozzi a cambiare qualcosa. La probabile formazione
martedì, 20 gennaio 2026, 08:24
Scontro di altissima classifica per la formazione di Pirozzi che di fronte si troverà la sorpresa principale del girone A. Da neopromossa, la formazione maremmana naviga ormai da diverse settimane in piena zona playoff. Nelle ultime partite però ha avuto una leggera flessione
domenica, 18 gennaio 2026, 16:59
Milan praticamente mai impegnato, il reparto arretrato commette un solo errore sul finire di gara, in avanti tante occasione costruite ma poca lucidità sotto porta dove più volte viene sprecato il colpo del ko: le pagelle di Gazzetta
domenica, 18 gennaio 2026, 16:50
Il tecnico rossonero: "Ho una certa età vorrei evitare di prendermi un coccolone, il calcio ci insegna che bisogna essere più bravi a chiudere le partite. Testa e cuore alla gara di Grosseto. I due nuovi in tribuna? Sono appena arrivati, sono ragazzi che da qui a brevissimo potranno dare...