Lucchese-Zenith Prato, biglietti in vendita

lunedì, 5 gennaio 2026, 14:09
La Lucchese comunica che da lunedì 5 gennaio è attiva la prevendita per Lucchese–Zenith Prato, gara valida per la 19ª giornata del campionato in programma mercoledì alle 14,30 che vedrà di fronte le due attuali capoliste del campionato.
Ecco i prezzi dei biglietti. GRADINATA: 15 euro intero, 10 euro ridotto15–25 anni e over 70, 7 euro ridotto donne e 8–14 anni; CURVA OVEST: 10 euro intero, 7 euro ridotto 15–25 anni e over 70, 6 euro donne e 8–14 anni; TRIBUNA LATERALE: 25 euro intero, 20 euro ridotto 15–25 anni e over 70, 13 euro ridotto donne e 8–14 anni.
I tagliandi sono acquistabili su internet (www.go2.it) oppure presso Lucca Carta a Porcari e presso il Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: lunedì: 15:30–19:30, martedì: 15:30–19:30, mercoledì: dalle 10 fino a inizio gara.
lunedì, 5 gennaio 2026, 16:43
Gli amaranto si trovano al primo posto, a pari merito con la Pantera, a quota 33 punti. In 18 gare, gli uomini di Settesoldi hanno collezionato dieci vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Ma nella prima parte di stagione, la Zenith ha steccato negli scontri diretti contro le prime della...
domenica, 4 gennaio 2026, 18:13
Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.
domenica, 4 gennaio 2026, 18:04
Il tecnico della Cerretese ed ex rossonero: "Se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno. Tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo"
domenica, 4 gennaio 2026, 17:47
L'attaccante arriva a quota quattro centri in quattro gare, non gira invece Colferai mentre Riad inizia bene e poi si perde. Milan poco impegnato ma si fa ingannare in occasione del pari, a centrocampo non brilla nessuno e si sente l'assenza di Picchi: le pagelle di Gazzetta