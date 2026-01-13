Mercato, in arrivo Zunini

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 16 gennaio 2026, 18:33

L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Ha rescisso oggi dal Treviso dove in 14 presenze aveva realizzato due gol

giovedì, 15 gennaio 2026, 12:50

I versiliesi occupano il quartultimo posto e si trovano in piena zona playout. I quattro punti raccolti in due gare hanno consentito di accorciare sulla salvezza diretta, adesso distante due lunghezze. La formazione di Forte dei Marmi ha rispettivamente il peggior attacco (13 gol fatti) e la sesta difesa (19...

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:14

Ora è ufficiale: il delicato match infrasettimanale dei rossoneri sarà allo stadio di Grosseto e non sul campo dove abitualmente gioca la squadra maremmana. La gara sarà disputata mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 14,30

martedì, 13 gennaio 2026, 12:31

Il campionato è ancora lungo, ma appare chiaro che i 15 giorni che andranno da domenica 18 gennaio a domenica 1 febbraio potranno dire molto sul futuro dei rossoneri. In due settimane a squadra di mister Pirozzi dovrà affrontare quattro gare, due in trasferta, due al Porta Elisa, che peseranno...