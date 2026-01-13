Banca di Pescia

Porta Elisa News

Mercato, in arrivo Zunini

venerdì, 16 gennaio 2026, 11:38

Ormai fatta per il rinforzo a centrocampo: secondo il portale Serie D News 24 la Lucchese ha chiuso l'acquisto di Federico Zenuni, trequartista italo-albanese classe 1997, che nella prima parte della stagione era alla Reggina in Serie D, da cui nelle scorse ore ha ufficializzato la rescissione.

Con la maglia amaranto, Zenuni (nella foto del sito del club calabrese) ha giocato solo 89 minuti. In precedenza Zenuni ha giocato nel Chieri, nella Virtus Francavilla e nel Potenza (in serie C) giocando sempre da titolare. Si attende l'ufficialità da parte della società rossonera. C'è attesa anche per l'arrivo di un terzino sinistro che possa garantire il cambio a Lorenzini.

 

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 16 gennaio 2026, 18:33

Fedato, un nuovo ritorno in rossonero

L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Ha rescisso oggi dal Treviso dove in 14 presenze aveva realizzato due gol

giovedì, 15 gennaio 2026, 12:50

Gli avversari dei rossoneri: il Real Forte Querceta

I versiliesi occupano il quartultimo posto e si trovano in piena zona playout. I quattro punti raccolti in due gare hanno consentito di accorciare sulla salvezza diretta, adesso distante due lunghezze. La formazione di Forte dei Marmi ha rispettivamente il peggior attacco (13 gol fatti) e la sesta difesa (19...

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:14

Belvedere-Lucchese, si giocherà allo stadio Zecchini di Grosseto

Ora è ufficiale: il delicato match infrasettimanale dei rossoneri sarà allo stadio di Grosseto e non sul campo dove abitualmente gioca la squadra maremmana. La gara sarà disputata mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 14,30

martedì, 13 gennaio 2026, 12:31

Lucchese, quattro gare per capire il futuro

Il campionato è ancora lungo, ma appare chiaro che i 15 giorni che andranno da domenica 18 gennaio a domenica 1 febbraio potranno dire molto sul futuro dei rossoneri. In due settimane a squadra di mister Pirozzi dovrà affrontare quattro gare, due in trasferta, due al Porta Elisa, che peseranno...

