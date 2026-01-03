Mister Petroni: "Gara decisa da due episodi"

Porta Elisa News
domenica, 4 gennaio 2026, 18:04
Pari più che soddisfacente per il tecnico della Cerretese Andrea Petroni, calcisticamente nato proprio nella Lucchese dove ha giocato come attaccante: "E' stata una partita decisa da due episodi, certo se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno".
"Sicuramente è stata una gara maschia, giocata con nervosismo, ma non credo che l'arbitro abbia influito anche se su alcune decisioni forse ha commesso qualche errore. La Lucchese? Lotterà sino in fondo: ha un allenatore bravo e giocatori forti, questo. è un campionato equilibrato come hanno confermato anche i risultati di oggi. Naturalmente, io tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo".
domenica, 4 gennaio 2026, 18:13
Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.
domenica, 4 gennaio 2026, 17:47
L'attaccante arriva a quota quattro centri in quattro gare, non gira invece Colferai mentre Riad inizia bene e poi si perde. Milan poco impegnato ma si fa ingannare in occasione del pari, a centrocampo non brilla nessuno e si sente l'assenza di Picchi: le pagelle di Gazzetta
domenica, 4 gennaio 2026, 13:49
Rossoneri impegnati nella prima gara dell'anno contro una delle formazioni più in forma del momento. Mister Pirozzi rilancia Palma a centrocampo, mentre in avanti spazio a Riad, Camilli e Colferai
sabato, 3 gennaio 2026, 12:07
Il 2026 della Lucchese si apre con l'insidiosa trasferta a Cerreto Guidi contro la Cerretese, una partita che i rossoneri devono provare a far loro anche per tenere a distanza le altre pretendenti alla vittoria finale. La probabile formazione