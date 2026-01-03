Porta Elisa News



Mister Petroni: "Gara decisa da due episodi"

domenica, 4 gennaio 2026, 18:04

Pari più che soddisfacente per il tecnico della Cerretese Andrea Petroni, calcisticamente nato proprio nella Lucchese dove ha giocato come attaccante: "E' stata una partita decisa da due episodi, certo se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno".

"Sicuramente è stata una gara maschia, giocata con nervosismo, ma non credo che l'arbitro abbia influito anche se su alcune decisioni forse ha commesso qualche errore. La Lucchese? Lotterà sino in fondo: ha un allenatore bravo e giocatori forti, questo. è un campionato equilibrato come hanno confermato anche i risultati di oggi. Naturalmente, io tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo".