Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Tre punti importanti"

domenica, 11 gennaio 2026, 17:09

Tre punti sofferti, tre punti, visti i risultati di giornata, a dir poco fondamentali. Mister Pirozzi a fine gara si prende il risultato: "Le partite sono queste, su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Oggi tappa importante, venivamo da due partite di seguito tirare al massimo. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare. Pupeschi a destra non se lo aspettava nessuno".

"E' mancato di chiudere la partita negli ultimi dieci minuti, perché sono state lette male alcune situazioni dopo che è entrato Riad. Ora abbiamo sette giorni per recuperare. Oggi è la conferma che servono tutti e che li valuto volta per volta: conto su tutti. I risultati degli altri? Non mi interessano, devo pensare alla mia squadra e a quella compattezza e determinazione che è mancata con la Cerretese".