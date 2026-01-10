Mister Pirozzi: "Tre punti importanti"

Porta Elisa News
domenica, 11 gennaio 2026, 17:09
Tre punti sofferti, tre punti, visti i risultati di giornata, a dir poco fondamentali. Mister Pirozzi a fine gara si prende il risultato: "Le partite sono queste, su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Oggi tappa importante, venivamo da due partite di seguito tirare al massimo. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare. Pupeschi a destra non se lo aspettava nessuno".
"E' mancato di chiudere la partita negli ultimi dieci minuti, perché sono state lette male alcune situazioni dopo che è entrato Riad. Ora abbiamo sette giorni per recuperare. Oggi è la conferma che servono tutti e che li valuto volta per volta: conto su tutti. I risultati degli altri? Non mi interessano, devo pensare alla mia squadra e a quella compattezza e determinazione che è mancata con la Cerretese".
domenica, 11 gennaio 2026, 16:59
Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta
domenica, 11 gennaio 2026, 16:56
L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"
domenica, 11 gennaio 2026, 14:09
Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere il primato in classifica: mister Pirozzi cambia molti giocatori e lancia Ragghianti titolare in avanti: sblocca Bartolotta, Ragghianti vicino al raddoppio. Palo dei padroni di casa sul finire del primo tempo
sabato, 10 gennaio 2026, 15:20
Il tecnico rossonero: "Dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista contro la Zenith Prato: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità. La formazione? Valuterò in base alla tenuta fisica dei giocatori"