Mister Pirozzi: "Contro la Pro Livorno non abbiamo alibi"

sabato, 10 gennaio 2026, 15:20

Terza gara in sette giorni per la Lucchese che domani pomeriggio sarà impegnata in trasferta contro la Pro Livorno. I rossoneri vogliono mettere fine alla striscia di pareggi che nelle ultime partite hanno consentito alle dirette concorrenti di accorciare sul primo posto e ritrovare una vittoria che manca da quasi un mese. In conferenza stampa, mister Pirozzi ha evidenziato le possibile insidie della gara, facendo anche il punto sull'infermeria: "Contro la Zenith Prato abbiamo fatto una buona partita. Domani dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista mercoledì: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità, sconfiggendo sia Belvedere che Sestese. Chiaro che i nostri valori tecnici sono superiori, ma dovremo scendere in campo con il giusto agonismo: non abbiamo alibi, dobbiamo fare una grande partita".

"Picchi? Sta smaltendo l'infortunio rimediato prima di Natale a Fucecchio: spero di averlo al 100% per le prossime partite. Rientra invece Del Rosso, che contro la Zenith ha scontato la squalifica. Domani valuterò l'undici iniziale da schierare, anche in base alla tenuta fisica dei singoli calciatori. Il fatto di avere una rosa molto ampia mi permette partita dopo partita di variare qualcosa".