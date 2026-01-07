Mister Pirozzi: "Contro la Pro Livorno non abbiamo alibi"

Porta Elisa News
sabato, 10 gennaio 2026, 15:20
Terza gara in sette giorni per la Lucchese che domani pomeriggio sarà impegnata in trasferta contro la Pro Livorno. I rossoneri vogliono mettere fine alla striscia di pareggi che nelle ultime partite hanno consentito alle dirette concorrenti di accorciare sul primo posto e ritrovare una vittoria che manca da quasi un mese. In conferenza stampa, mister Pirozzi ha evidenziato le possibile insidie della gara, facendo anche il punto sull'infermeria: "Contro la Zenith Prato abbiamo fatto una buona partita. Domani dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista mercoledì: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità, sconfiggendo sia Belvedere che Sestese. Chiaro che i nostri valori tecnici sono superiori, ma dovremo scendere in campo con il giusto agonismo: non abbiamo alibi, dobbiamo fare una grande partita".
"Picchi? Sta smaltendo l'infortunio rimediato prima di Natale a Fucecchio: spero di averlo al 100% per le prossime partite. Rientra invece Del Rosso, che contro la Zenith ha scontato la squalifica. Domani valuterò l'undici iniziale da schierare, anche in base alla tenuta fisica dei singoli calciatori. Il fatto di avere una rosa molto ampia mi permette partita dopo partita di variare qualcosa".
sabato, 10 gennaio 2026, 10:59
Trasferta molto importante per la Lucchese che, senza tifosi al seguito, sarà di scena domani pomeriggio contro la Pro Livorno. Nonostante l'ennesimo pari, contro lo Zenith Prato i rossoneri hanno fatto dei passi importanti dal punto di vista del gioco. Mister Pirozzi potrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto mercoledì
venerdì, 9 gennaio 2026, 13:54
Trasferta tutt'altro che semplice per la Pantera che di fronte si troverà una squadra che, a dispetto del penultimo posto in classifica, nelle ultime settimane ha dato importanti segnali di vita: a metà novembre c'è stato il ritorno in panchina di mister Bandinelli, dal suo arrivo, i labronici hanno collezionato...
venerdì, 9 gennaio 2026, 08:56
Ancora un divieto per i tifosi rossoneri: la questura di Livorno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di Lucca e Massa Carrara per la gara Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica 11 gennaio alle ore 14:30. Da verificare l'ipotesi di una diretta streaming
mercoledì, 7 gennaio 2026, 17:03
La Lucchese pareggia ancora una volta ma torna a giocare e a costruire occasioni: bene Santeramo a centrocampo, Piazze il solito lottatore, Rotondo inficia la propria gara con un errore che costa il pari, non convince Colferai: le pagelle di Gazzetta