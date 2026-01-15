Mister Pirozzi: "I nuovi arrivi? Melius abundare quam deficere"

Porta Elisa News
sabato, 17 gennaio 2026, 12:21
Vigilia di un miniciclo molto importante in casa rossonera dove si attendono tre gare in una settimana di cui due scontri diretti con Belvedere e Viareggio. Ma la prima gara sarà domani contro il Real Forte al Porta Elisa e mister Pirozzi in sala stampa invita a non sottovalutare questo primo impegno: "Delle squadre che abbiamo incontrato all'andata è stata una di quelle che ha giocato meglio, poi hanno cambiato compreso l'allenatore. Hanno attaccanti importanti e dovremo affrontarli con la massima concentrazione. Da qui alla fine saranno tredici finali".
"Tre partite in una settimana? Vale per tutti, ma quella che conta è quella di domani. I ragazzi stanno tutti bene, vediamo se farò un minimo di rotazione. I nuovi arrivati? Melius abundare quam deficere, dicevano i latini: meglio l'abbondanza che la carestia".
sabato, 17 gennaio 2026, 12:31
Presentati i tre nuovi arrivi: Fedato, Tosi e Zenuni destinati a rinforzare tutti i reparti con giocatori provenienti da categoria superiore. Il direttore Gianni: "Grazie al nostro patron, si sono create le condizioni per portare dei giocatori di categoria superiore che possono darci una grande mano".
venerdì, 16 gennaio 2026, 18:33
L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Ha rescisso oggi dal Treviso dove in 14 presenze aveva realizzato due gol
venerdì, 16 gennaio 2026, 11:38
Secondo il portale Serie D News 24 la Lucchese ha chiuso l'acquisto di Federico Zenuni, trequartista italo-albanese classe 1997, che nella prima parte della stagione era alla Reggina in Serie D, da cui nelle scorse ore ha ufficializzato la rescissione
giovedì, 15 gennaio 2026, 12:50
I versiliesi occupano il quartultimo posto e si trovano in piena zona playout. I quattro punti raccolti in due gare hanno consentito di accorciare sulla salvezza diretta, adesso distante due lunghezze. La formazione di Forte dei Marmi ha rispettivamente il peggior attacco (13 gol fatti) e la sesta difesa (19...