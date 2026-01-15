Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "I nuovi arrivi? Melius abundare quam deficere"

sabato, 17 gennaio 2026, 12:21

Vigilia di un miniciclo molto importante in casa rossonera dove si attendono tre gare in una settimana di cui due scontri diretti con Belvedere e Viareggio. Ma la prima gara sarà domani contro il Real Forte al Porta Elisa e mister Pirozzi in sala stampa invita a non sottovalutare questo primo impegno: "Delle squadre che abbiamo incontrato all'andata è stata una di quelle che ha giocato meglio, poi hanno cambiato compreso l'allenatore. Hanno attaccanti importanti e dovremo affrontarli con la massima concentrazione. Da qui alla fine saranno tredici finali".

"Tre partite in una settimana? Vale per tutti, ma quella che conta è quella di domani. I ragazzi stanno tutti bene, vediamo se farò un minimo di rotazione. I nuovi arrivati? Melius abundare quam deficere, dicevano i latini: meglio l'abbondanza che la carestia".