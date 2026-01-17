Mister Pirozzi: "Bisogna essere più bravi a chiudere le gare"

Porta Elisa News
domenica, 18 gennaio 2026, 16:50
Sergio Pirozzi è contento del risultato ma certo chiede ai suoi di chiudere le gare: "Ho una certa età vorrei evitare di prendermi un coccolone, il calcio ci insegna che bisogna essere più bravi a chiudere le partite. Ora ci prepariamo per la dodicesima finale, ieri erano tredici. Il Belvedere, al di là degli ultimi due risultati ha una grande squadra. Testa e cuore alla gara di Grosseto".
"I due nuovi in tribuna? Sono appena arrivati, uno dei due addirittura da poche ore, sono ragazzi che da qui a brevissimo potranno dare una mano a questa squadra che è prima in classifica. Intanto prepariamo la gara di mercoledì. il presidente e la società sono solo da ringraziare per i giocatori portati che sono importanti, qualcuno pensa di mettere pressione a me, ma ripeto: meglio abbondare".
domenica, 18 gennaio 2026, 16:59
Milan praticamente mai impegnato, il reparto arretrato commette un solo errore sul finire di gara, in avanti tante occasione costruite ma poca lucidità sotto porta dove più volte viene sprecato il colpo del ko: le pagelle di Gazzetta
domenica, 18 gennaio 2026, 16:45
Il bomber decide la gara con un suo gol: "Abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo creato tantissimo ma la palla non è entrata. Io ho fatto un gol ma ne ho sbagliato uno, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La mia esultanza? Vi spiego..."
domenica, 18 gennaio 2026, 14:00
Rossoneri a caccia di tre punti nel primo dei tre impegni di campionato in una settimana: sblocca subito Camilli che poi si divora il raddoppio. Nella ripresa, occasioni per Riad, Camilli e Lorenzini, per gli ospiti Borselli vicino al pari, poi traversa di Piazze
sabato, 17 gennaio 2026, 18:23
Finale di gennaio infuocato per la Lucchese che domani pomeriggio ospita al Porta Elisa il Real Forte Querceta. Data la disponibilità dei tre nuovi arrivati, aumentano le opzioni da mettere in campo per Pirozzi, atteso insieme alla sua squadra dalla prima di tre sfide spartiacque. La probabile formazione