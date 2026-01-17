Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Bisogna essere più bravi a chiudere le gare"

domenica, 18 gennaio 2026, 16:50

Sergio Pirozzi è contento del risultato ma certo chiede ai suoi di chiudere le gare: "Ho una certa età vorrei evitare di prendermi un coccolone, il calcio ci insegna che bisogna essere più bravi a chiudere le partite. Ora ci prepariamo per la dodicesima finale, ieri erano tredici. Il Belvedere, al di là degli ultimi due risultati ha una grande squadra. Testa e cuore alla gara di Grosseto".

"I due nuovi in tribuna? Sono appena arrivati, uno dei due addirittura da poche ore, sono ragazzi che da qui a brevissimo potranno dare una mano a questa squadra che è prima in classifica. Intanto prepariamo la gara di mercoledì. il presidente e la società sono solo da ringraziare per i giocatori portati che sono importanti, qualcuno pensa di mettere pressione a me, ma ripeto: meglio abbondare".