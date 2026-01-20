Mister Pirozzi: "Sarebbe stata una grossa ingiustizia perdere"

Porta Elisa News
mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:01
E' un pari che muove la classifica, che lascia la Lucchese al primo posto, ma che non convince del tutto visto che i rossoneri hanno rischiato seriamente il primo stop della stagione. Nella sala stampa di Grosseto mister Pirozzi fa il punto: "Loro si erano messi dietro, noi non abbiamo saputo impensierirli in avanti. Non ci voleva il gol a inizio secondo tempo, poi abbiamo fatto un po' di confusione ma alla fine è stato premiato il nostro impegno".
"Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé. Le occasioni del Belvedere? Qualcuno non era molto concentrato. A inizio primo e secondo tempo non mi sono piaciuti anche se faccio i complimenti ai ragazzi per la reazione. Il gol di Riad ci premia sarebbe stata una grossa ingiustizia. Questo è un campionato equilibrato. Picchi? Per essere la prima partita dopo l'infortunio, bene: ha tenuto. Caggianese in tribuna? Scelta tecnica, domenica aveva giocato: ho tanti attaccanti".
mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:17
Gara con troppi rossoneri sottotono e che non riescono a incidere: Camilli si perde nel nulla e sbaglia un rigore, gli esterni non riescono a creare superiorità. Bene Milan, decidono i cambi con Fedato e Riad che confezionano il pari: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:53
L'attaccante ancora una volta decisivo: "Partita molto combattuta, ma bravi a reagire e ad attaccare sino al novantesimo, meritavamo di più ma è andata così. Pensiamo a domenica, aiutandoci uno con l'altro: vogliamo portare a casa questo campionato"
mercoledì, 21 gennaio 2026, 14:01
Rossoneri impegnati a Grosseto contro la quarta forza del campionato: padroni di casa subito pericolosi con Borboryo e Blanchard. Piazze conclude a lato in diagonale, poi occasioni per Lorenzini e Palma. Sblocca a inizio ripresa Capoduri, Camilli sbaglia un rigore poi pareggia Riad
martedì, 20 gennaio 2026, 18:57
Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti: lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali