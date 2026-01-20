Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Sarebbe stata una grossa ingiustizia perdere"

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:01

E' un pari che muove la classifica, che lascia la Lucchese al primo posto, ma che non convince del tutto visto che i rossoneri hanno rischiato seriamente il primo stop della stagione. Nella sala stampa di Grosseto mister Pirozzi fa il punto: "Loro si erano messi dietro, noi non abbiamo saputo impensierirli in avanti. Non ci voleva il gol a inizio secondo tempo, poi abbiamo fatto un po' di confusione ma alla fine è stato premiato il nostro impegno".

"Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé. Le occasioni del Belvedere? Qualcuno non era molto concentrato. A inizio primo e secondo tempo non mi sono piaciuti anche se faccio i complimenti ai ragazzi per la reazione. Il gol di Riad ci premia sarebbe stata una grossa ingiustizia. Questo è un campionato equilibrato. Picchi? Per essere la prima partita dopo l'infortunio, bene: ha tenuto. Caggianese in tribuna? Scelta tecnica, domenica aveva giocato: ho tanti attaccanti".