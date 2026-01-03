Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "La squadra è in salute e deve stare tranquilla"

domenica, 4 gennaio 2026, 18:13

Mister Pirozzi torna a parlare a fine gara dopo settimane di silenzio. Il pari di Cerreto Guidi lascia un po' di amaro in bocca, ma c'è da guardare avanti: tre 72 ore ecco lo scontro diretto con la Zenith Prato bloccata in casa dalla Massese: "Abbiamo avuto l'occasione di chiudere la gara in occasione del palo poi nella ripresa qualche giocatore ha avuto un calo ed è arrivato il pari loro in modo casuale, ma la squadra è in salute e deve stare tranquilla: il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: saremo ancora una volta corti ma faremo di necessità virtù. A noi risultava fosse stato ammonito Pupeschi e non Del Rosso in precedenza, in ogni caso, senza avere un retro pensiero, mi pare che la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla gara con la Zenith non sia stata felice: potevano scegliere benissimo qualcun altro, al netto del fatto, e gliel'ho detto di persona, che per me ha arbitrato bene".

"Picchi? Ha avuto una distorsione, vedremo nei prossimi giorni se sarà subito recuperabile: purtroppo per ora lo abbiamo avuto poco a disposizione. Ora dobbiamo pensare alla gara con la Zenith con la massima serenità. c'è solo da stare sul pezzo senza entrare in depressione e stare tutti insieme società, squadra e tifosi