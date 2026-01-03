Mister Pirozzi: "La squadra è in salute e deve stare tranquilla"

Porta Elisa News
domenica, 4 gennaio 2026, 18:13
Mister Pirozzi torna a parlare a fine gara dopo settimane di silenzio. Il pari di Cerreto Guidi lascia un po' di amaro in bocca, ma c'è da guardare avanti: tre 72 ore ecco lo scontro diretto con la Zenith Prato bloccata in casa dalla Massese: "Abbiamo avuto l'occasione di chiudere la gara in occasione del palo poi nella ripresa qualche giocatore ha avuto un calo ed è arrivato il pari loro in modo casuale, ma la squadra è in salute e deve stare tranquilla: il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: saremo ancora una volta corti ma faremo di necessità virtù. A noi risultava fosse stato ammonito Pupeschi e non Del Rosso in precedenza, in ogni caso, senza avere un retro pensiero, mi pare che la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla gara con la Zenith non sia stata felice: potevano scegliere benissimo qualcun altro, al netto del fatto, e gliel'ho detto di persona, che per me ha arbitrato bene".
"Picchi? Ha avuto una distorsione, vedremo nei prossimi giorni se sarà subito recuperabile: purtroppo per ora lo abbiamo avuto poco a disposizione. Ora dobbiamo pensare alla gara con la Zenith con la massima serenità. c'è solo da stare sul pezzo senza entrare in depressione e stare tutti insieme società, squadra e tifosi
domenica, 4 gennaio 2026, 18:04
Il tecnico della Cerretese ed ex rossonero: "Se la Lucchese avesse fatto gol sul palo colpito nel primo tempo, sarebbe stata difficile per noi, poi nella ripresa è stato premiato il nostro impegno. Tifo la Lucchese e mi auguro di vederla in un'altra categoria a fine torneo"
domenica, 4 gennaio 2026, 17:47
L'attaccante arriva a quota quattro centri in quattro gare, non gira invece Colferai mentre Riad inizia bene e poi si perde. Milan poco impegnato ma si fa ingannare in occasione del pari, a centrocampo non brilla nessuno e si sente l'assenza di Picchi: le pagelle di Gazzetta
domenica, 4 gennaio 2026, 13:49
Rossoneri impegnati nella prima gara dell'anno contro una delle formazioni più in forma del momento. Mister Pirozzi rilancia Palma a centrocampo, mentre in avanti spazio a Riad, Camilli e Colferai
sabato, 3 gennaio 2026, 12:07
Il 2026 della Lucchese si apre con l'insidiosa trasferta a Cerreto Guidi contro la Cerretese, una partita che i rossoneri devono provare a far loro anche per tenere a distanza le altre pretendenti alla vittoria finale. La probabile formazione