Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Prestazione di lotta e sofferenza

domenica, 11 gennaio 2026, 16:59

Milan: 6 Così così in un paio di uscite. Per il resto, poco impegnato.

Pupeschi: 6,5 Adattato sulla fascia destra, si fa valere nella sua zona di campo.

Lorenzini: 6, Solita partita di sostanza, su di un campo che valorizza le sue caratteristiche da guerriero.

Del Rosso: 6 Torna disponibile dopo il turno di squalifica, si difende a centrocampo.

Rotondo: 6 Confermato al centro della difesa, svirgola un pallone pericoloso a inizio ripresa, poi fa il suo.

Santeramo: 6,5 E' di nuovo nel suo ruolo da difensore dopo l'esperimento a centrocampo e si fa rispettare.

Bartolotta: 6 Ecco un suo nuovo gol pesante: mancava da tempo e se ne sentiva davvero il bisogno. Manca il raddoppio a inizio ripresa e non è comunque ancora quello che conoscevamo.

Russo: 6 Le prende e le dà in un fazzoletto di terreno. Sostituito a inizio ripresa.

Ragghianti: 6,5 Viene schierato a sorpresa tra i titolari, va vicino al raddoppio, lotta e partecipa alla maggior parte delle manovre d'attacco.

Caggianese: 6 Ritrova il posto, lotta ma non lascia il segno con l'eccezione di qualche discesa. E' comunque uno dei giocatori che possono dare il cabio di passo.

Piazze: 6 Spostato sulla fascia destra, lotta come suo solito ma incide poco. 

Sansaro: 6 Messo in campo nel secondo tempo, prova a 

Riad: SV

Colferai: SV

Xeka: SV

Camilli: SV



Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 11 gennaio 2026, 17:09

Mister Pirozzi: "Tre punti importanti"

Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"

domenica, 11 gennaio 2026, 16:56

Bartolotta: "Campionato? Pensiamo a noi e a vincere più che si può"

L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"

ESSECIstampa

domenica, 11 gennaio 2026, 14:09

Pro Livorno-Lucchese: 0-1 al 45' st Sei minuti di recupero

Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere il primato in classifica: mister Pirozzi cambia molti giocatori e lancia Ragghianti titolare in avanti: sblocca Bartolotta, Ragghianti vicino al raddoppio. Palo dei padroni di casa sul finire del primo tempo

sabato, 10 gennaio 2026, 15:20

Mister Pirozzi: "Contro la Pro Livorno non abbiamo alibi"

Il tecnico rossonero: "Dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista contro la Zenith Prato: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità. La formazione? Valuterò in base alla tenuta fisica dei giocatori"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px