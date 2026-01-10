Prestazione di lotta e sofferenza

Porta Elisa News
domenica, 11 gennaio 2026, 16:59
Milan: 6 Così così in un paio di uscite. Per il resto, poco impegnato.
Pupeschi: 6,5 Adattato sulla fascia destra, si fa valere nella sua zona di campo.
Lorenzini: 6, Solita partita di sostanza, su di un campo che valorizza le sue caratteristiche da guerriero.
Del Rosso: 6 Torna disponibile dopo il turno di squalifica, si difende a centrocampo.
Rotondo: 6 Confermato al centro della difesa, svirgola un pallone pericoloso a inizio ripresa, poi fa il suo.
Santeramo: 6,5 E' di nuovo nel suo ruolo da difensore dopo l'esperimento a centrocampo e si fa rispettare.
Bartolotta: 6 Ecco un suo nuovo gol pesante: mancava da tempo e se ne sentiva davvero il bisogno. Manca il raddoppio a inizio ripresa e non è comunque ancora quello che conoscevamo.
Russo: 6 Le prende e le dà in un fazzoletto di terreno. Sostituito a inizio ripresa.
Ragghianti: 6,5 Viene schierato a sorpresa tra i titolari, va vicino al raddoppio, lotta e partecipa alla maggior parte delle manovre d'attacco.
Caggianese: 6 Ritrova il posto, lotta ma non lascia il segno con l'eccezione di qualche discesa. E' comunque uno dei giocatori che possono dare il cabio di passo.
Piazze: 6 Spostato sulla fascia destra, lotta come suo solito ma incide poco.
Sansaro: 6 Messo in campo nel secondo tempo, prova a
Riad: SV
Colferai: SV
Xeka: SV
Camilli: SV
domenica, 11 gennaio 2026, 17:09
Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"
domenica, 11 gennaio 2026, 16:56
L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"
domenica, 11 gennaio 2026, 14:09
Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere il primato in classifica: mister Pirozzi cambia molti giocatori e lancia Ragghianti titolare in avanti: sblocca Bartolotta, Ragghianti vicino al raddoppio. Palo dei padroni di casa sul finire del primo tempo
sabato, 10 gennaio 2026, 15:20
Il tecnico rossonero: "Dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista contro la Zenith Prato: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità. La formazione? Valuterò in base alla tenuta fisica dei giocatori"