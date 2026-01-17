La difesa concede pochissimo, l'attacco sbaglia troppo

Porta Elisa News
Milan: 6 Praticamente inoperoso se si fa eccezione per una bella uscita sul finire di gara,
Xeka: 6,5 Lotta per tutta la gara e non si tira mai indietro. E' un combattente che trasmette energia e sacrificio.
Lorenzini: 6,5 Chiamato ancora una volta a presidiare la fascia sinistra, dà vita all'ennesima prestazione di sostanza. Nella ripresa sfiora un eurogol.
Del Rosso: 6 Spesso dà la sensazione di limitarsi al compitino, eppure le qualità non gli mancano.
Pupeschi: 6 Pochi fronzoli quando c'è da spazzare, gran senso della posizione anche oggi, ma cicca un pallone che poteva costare la vittoria.
Santeramo: 6,5 Dirige la difesa con la sua, ormai usuale, autorevolezza. Tenta un paio di sortite offensive senza fortuna.
Bartolotta: 6,5 E' in ripresa dopo un dicembre così così e i riflessi sull'intera squadra si vedono. Sul finire viene sostituito per farlo rifiatare.
Russo: 6,5 Solito dinamismo, si fa apprezzare anche in fase propositiva, gara sicuramente positiva.
Camilli: 6,5 Torna al centro dell'attacco dal primo minuto, e timbra nuovamente il cartellino con un gol di forza. Sempre nel primo tempo ne divora un altro colossale (e una a inizio ripresa meno evidente), ma è una spina continua nel fianco della difesa ospite.
Colferai: 5,5 Messo qualche metro più indietro e in posizione più centrale riesce a fornire solo qualche spunto, ma non incide. Sostituito a fine primo tempo.
Riad: 6 Si riprende una maglia da titolare, la voglia di far bene c'è tutta anche se non trova la stoccata giusta e sbaglia qualche ripartenza.
Caggianese: 6 In campo a inizio ripresa, dà subito maggiore vivacità all'attacco rossonero, ma ha il demerito di sprecare una grande occasione per chiudere la gara verso la fine.
Palma: Sv
Piazze: 6 Centra una traversa clamorosa che meritava miglior sorte.
Il tecnico rossonero: "Ho una certa età vorrei evitare di prendermi un coccolone, il calcio ci insegna che bisogna essere più bravi a chiudere le partite. Testa e cuore alla gara di Grosseto. I due nuovi in tribuna? Sono appena arrivati, sono ragazzi che da qui a brevissimo potranno dare...
Il bomber decide la gara con un suo gol: "Abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo creato tantissimo ma la palla non è entrata. Io ho fatto un gol ma ne ho sbagliato uno, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La mia esultanza? Vi spiego..."
Rossoneri a caccia di tre punti nel primo dei tre impegni di campionato in una settimana: sblocca subito Camilli che poi si divora il raddoppio. Nella ripresa, occasioni per Riad, Camilli e Lorenzini, per gli ospiti Borselli vicino al pari, poi traversa di Piazze
Finale di gennaio infuocato per la Lucchese che domani pomeriggio ospita al Porta Elisa il Real Forte Querceta. Data la disponibilità dei tre nuovi arrivati, aumentano le opzioni da mettere in campo per Pirozzi, atteso insieme alla sua squadra dalla prima di tre sfide spartiacque. La probabile formazione