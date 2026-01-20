Tanto impegno, ma poche luci che si accendono

Porta Elisa News
Milan: 6,5 Decisivo su Blanchard a inizio gara, si ripete su Canessa, ma nulla può sul tap in di Capoduri.
Venanzi: 5 Preferito a Xeka, incide davvero poco e viene sostituito.
Lorenzini: 5,5 Prova più volte l'affondo sulla fascia, ma anche lui non riesce a far cambiare il ritmo.
Picchi: 6 Torna dopo l'assenza per infortunio, e illumina più volte la manovra. Poi si spegne complice anche la condizione fisica ancora da recuperare pienamente.
Pupeschi: 5,5 Impegnato da avversari di indiscutibile pericolo, non è nella sua giornata migliore.
Santeramo: 6 Dirige una difesa che va in difficoltà a inizio dei due tempi e anche lui pur con tutto l'impegno sbaglia qualche pallone. Peccato per il gol annullato con molti dubbi.
Del Rosso: 5,5 Non si accende e si limita al minimo indispensabile. Non è la sua giornata.
Russo: 6 Solita partita di sostanza, ma senza grandi acuti.
Camilli: 5 Si vede poco, chiuso nella gabbia dei giganti della difesa grossetana. E l'unica circostanza in cui si nota è quando sbaglia il penalty.
Palma: 5 Schierato a sorpresa come trequartista, ha la palla buona alla mezzora, ma non inquadra il bersaglio. Non riesce a incidere.
Piazze: 5,5 Ritrova una maglia da titolare nell'attacco a due, si impegna come al solito nel ruolo di spalla per Camilli, ma non lascia traccia.
Tosi: SV
Bartolotta: SV
Fedato: 6,5 Si nota per una bella conclusione fuori di poco e serve il pallone del pari.
Ragghianti: SV
Riad: 7 Ha il merito ancora una volta di farsi trovare al momento giusto nel posto giusto.
Il tecnico: "Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé.
L'attaccante ancora una volta decisivo: "Partita molto combattuta, ma bravi a reagire e ad attaccare sino al novantesimo, meritavamo di più ma è andata così. Pensiamo a domenica, aiutandoci uno con l'altro: vogliamo portare a casa questo campionato"
Rossoneri impegnati a Grosseto contro la quarta forza del campionato: padroni di casa subito pericolosi con Borboryo e Blanchard. Piazze conclude a lato in diagonale, poi occasioni per Lorenzini e Palma. Sblocca a inizio ripresa Capoduri, Camilli sbaglia un rigore poi pareggia Riad
Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti: lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali