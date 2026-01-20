Banca di Pescia

Porta Elisa News

Tanto impegno, ma poche luci che si accendono

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:17

Milan: 6,5 Decisivo su Blanchard a inizio gara, si ripete su Canessa, ma nulla può sul tap in di Capoduri.

Venanzi: 5 Preferito a Xeka, incide davvero poco e viene sostituito.

Lorenzini: 5,5 Prova più volte l'affondo sulla fascia, ma anche lui non riesce a far cambiare il ritmo.

Picchi: 6 Torna dopo l'assenza per infortunio, e illumina più volte la manovra. Poi si spegne complice anche la condizione fisica ancora da recuperare pienamente.

Pupeschi: 5,5 Impegnato da avversari di indiscutibile pericolo, non è nella sua giornata migliore.

Santeramo: 6 Dirige una difesa che va in difficoltà a inizio dei due tempi e anche lui pur con tutto l'impegno sbaglia qualche pallone. Peccato per il gol annullato con molti dubbi.

Del Rosso: 5,5 Non si accende e si limita al minimo indispensabile. Non è la sua giornata.

Russo: 6 Solita partita di sostanza, ma senza grandi acuti.  

Camilli: 5 Si vede poco, chiuso nella gabbia dei giganti della difesa grossetana. E l'unica circostanza in cui si nota è quando sbaglia il penalty.

Palma: 5 Schierato a sorpresa come trequartista, ha la palla buona alla mezzora, ma non inquadra il bersaglio. Non riesce a incidere.

Piazze: 5,5 Ritrova una maglia da titolare nell'attacco a due, si impegna come al solito nel ruolo di spalla per Camilli, ma non lascia traccia.

Tosi: SV

Bartolotta: SV

Fedato: 6,5 Si nota per una bella conclusione fuori di poco e serve il pallone del pari.

Ragghianti: SV

Riad: 7 Ha il merito ancora una volta di farsi trovare al momento giusto nel posto giusto. 

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:01

Mister Pirozzi: "Sarebbe stata una grossa ingiustizia perdere"

Il tecnico: "Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé.

mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:53

Riad: "Meritavamo di più"

L'attaccante ancora una volta decisivo: "Partita molto combattuta, ma bravi a reagire e ad attaccare sino al novantesimo, meritavamo di più ma è andata così. Pensiamo a domenica, aiutandoci uno con l'altro: vogliamo portare a casa questo campionato"

mercoledì, 21 gennaio 2026, 14:01

Belvedere-Lucchese: 1-1 al 45' st Riad fa pari!

Rossoneri impegnati a Grosseto contro la quarta forza del campionato: padroni di casa subito pericolosi con Borboryo e Blanchard. Piazze conclude a lato in diagonale, poi occasioni per Lorenzini e Palma. Sblocca a inizio ripresa Capoduri, Camilli sbaglia un rigore poi pareggia Riad

martedì, 20 gennaio 2026, 18:57

Lucchese-Viareggio, verso il divieto per i tifosi ospiti?

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti: lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali

