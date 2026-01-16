Ecco la prima delle tre sfide ravvicinate

Porta Elisa News
Finale di gennaio infuocato per la Lucchese che domani pomeriggio ospita al Porta Elisa il Real Forte Querceta nella 21^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Data la disponibilità dei tre nuovi arrivati, aumentano le opzioni da mettere in campo per Pirozzi, atteso insieme alla sua squadra dalla prima di tre sfide spartiacque.
Il modulo potrebbe essere diverso dal 4-3-3 proposto fino a questo momento, con l'ex tecnico della Lazio che potrebbe optare per un 4-2-3-1. In difesa, i centrali saranno Santeramo e Pupeschi, mentre sull'out di destra potrebbe tornare titolare Venanzi. Sul lato posto dovrebbe essere confermato Lorenzini, con Tosi che potrebbe essere schierato a partita in corso.
Come mediani davanti alla difesa, salgono le quotazioni di Picchi e Russo, con Caggianese, Colferai e Piazze pronti ad agire dietro l'unica punta, ovvero Camilli. Lucchese: Milan; Lorenzini (Tosi), Pupeschi (Rotondo),Santeramo, Venanzi (Pupeschi); Picchi Russo (Zenuni); Colferai, Caggianese, Piazze (Fedato); Camilli.
Presentati i tre nuovi arrivi: Fedato, Tosi e Zenuni destinati a rinforzare tutti i reparti con giocatori provenienti da categoria superiore. Il direttore Gianni: "Grazie al nostro patron, si sono create le condizioni per portare dei giocatori di categoria superiore che possono darci una grande mano".
Il tecnico: "Delle squadre che abbiamo incontrato all'andata è stata una di quelle che ha giocato meglio, poi hanno cambiato compreso l'allenatore. Hanno attaccanti importanti e dovremo affrontarli con la massima concentrazione. Da qui alla fine saranno tredici finali"
L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Ha rescisso oggi dal Treviso dove in 14 presenze aveva realizzato due gol
Secondo il portale Serie D News 24 la Lucchese ha chiuso l'acquisto di Federico Zenuni, trequartista italo-albanese classe 1997, che nella prima parte della stagione era alla Reggina in Serie D, da cui nelle scorse ore ha ufficializzato la rescissione