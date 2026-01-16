Ecco la prima delle tre sfide ravvicinate

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 17 gennaio 2026, 12:31

Presentati i tre nuovi arrivi: Fedato, Tosi e Zenuni destinati a rinforzare tutti i reparti con giocatori provenienti da categoria superiore. Il direttore Gianni: "Grazie al nostro patron, si sono create le condizioni per portare dei giocatori di categoria superiore che possono darci una grande mano".

sabato, 17 gennaio 2026, 12:21

Il tecnico: "Delle squadre che abbiamo incontrato all'andata è stata una di quelle che ha giocato meglio, poi hanno cambiato compreso l'allenatore. Hanno attaccanti importanti e dovremo affrontarli con la massima concentrazione. Da qui alla fine saranno tredici finali"

venerdì, 16 gennaio 2026, 18:33

L'attaccante, che in passato ha già vestito la maglia della Lucchese (l'ultima volta nella scorsa stagione in C) è ormai un nuovo giocatore: manca solo l'ufficializzazione. Ha rescisso oggi dal Treviso dove in 14 presenze aveva realizzato due gol

venerdì, 16 gennaio 2026, 11:38

Secondo il portale Serie D News 24 la Lucchese ha chiuso l'acquisto di Federico Zenuni, trequartista italo-albanese classe 1997, che nella prima parte della stagione era alla Reggina in Serie D, da cui nelle scorse ore ha ufficializzato la rescissione