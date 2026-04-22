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Mister Pirozzi: "Darò spazio a chi ha giocato meno"

sabato, 25 aprile 2026, 12:35

Vigilia dell'ultima di campionato e dell'ultima gara della stagione al Porta Elisa, come di consueto è mister Sergio Pirozzi a fare il punto in casa rossonera, ma anche tirare un bilancio di fine anno: "L'impegno c'è sempre stato e ci sarà anche contro il Fucecchio: è chiaro che è l'ultima giornata e darò spazio a chi ha giocato meno, non come contentino, ma perché questi hanno permesso di allenarci bene e hanno accettato tutte le decisioni: è un premio che deriva dall'atteggiamento giusto. Avessi la possibilità di fare undici cambi per tempo lo farei. Devo ringraziare il pubblico che ha creduto al progetto del presidente e al progetto tecnico mio, a riprova che quando tutte le componenti remano nella stessa direzione, i risultati arrivano. Lo scetticismo iniziale lo abbiamo superato anche con questo sostegno davvero da altra categoria.

"Siamo stati bravi in molti momenti, a cominciare da quella del Viareggio all'andata, così come a Fucecchio siamo stati bravi. Abbiamo avuto innesti importanti che ci hanno permesso, al di là dell'aspetto tecnico, di aver la conferma che la società voleva vincere: ringrazio il presidente per quello che ha fatto. Quando ero al Trastevere accadde il contrario e la società non aiutò, ho il rammarico perché poteva essere il secondo campionato vinto in Serie D. Forse era uno sforzo eccessivo rispetto a quella proprietà".

"Peccato per la Coppa Italia, ma c'erano stati tanti problemi in quella settimana, io ero reduce dall'ospedale e tanti di noi erano influenzati. Peccato anche per Cecina, dove però abbiamo trovato una squadra che era in corsa. Abbiamo dei giovani interessanti, penso a Riad che è stata una scommessa vinta, ma anche Ragghianti e altri che hanno spesso giocato e che potranno essere utili anche nella categoria superiore: un'esperienza in Eccellenza vale di più di quella di aver giocato in un campionato Primavera. Xeka è cresciuto tanto e si è battuto il posto con Venanzi”.