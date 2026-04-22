Chiudere nel modo giusto

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sabato, 25 aprile 2026, 17:18

E' l'ultimo atto di un torneo iniziato nel settembre scorso e che ha riservato la promozione, per nulla scontata, della Lucchese: domani andrà in scena il match finale contro il Fucecchio, anteprima della gara di Supercoppa contro la Rondinella, vincitrice dell'altro girone di Eccellenza e che si giocherà mercoledì prossimo ad Agliana con inizio alle ore 20,45.

Per la passerella casalinga finale contro il Fucecchio, mister Pirozzi ha annunciato di voler far disputare almeno un pezzo di gara a chi ha giocato meno ma ha comunque contribuito al successo in campionato. Possibile che i cambi siano almeno in tre o quattro ruoli anche in vista della gara di mercoledì. Ecco la probabile formazione: Milan, Venanzi (Xeka), Tosi, Picchi, Rotondo (Pupeschi), Santeramo, Russo, Sansaro, Camilli, Riad (Piazze), Fedato.

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