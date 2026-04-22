Chiudere nel modo giusto

Porta Elisa News
sabato, 25 aprile 2026, 17:18
E' l'ultimo atto di un torneo iniziato nel settembre scorso e che ha riservato la promozione, per nulla scontata, della Lucchese: domani andrà in scena il match finale contro il Fucecchio, anteprima della gara di Supercoppa contro la Rondinella, vincitrice dell'altro girone di Eccellenza e che si giocherà mercoledì prossimo ad Agliana con inizio alle ore 20,45.
Per la passerella casalinga finale contro il Fucecchio, mister Pirozzi ha annunciato di voler far disputare almeno un pezzo di gara a chi ha giocato meno ma ha comunque contribuito al successo in campionato. Possibile che i cambi siano almeno in tre o quattro ruoli anche in vista della gara di mercoledì. Ecco la probabile formazione: Milan, Venanzi (Xeka), Tosi, Picchi, Rotondo (Pupeschi), Santeramo, Russo, Sansaro, Camilli, Riad (Piazze), Fedato.
sabato, 25 aprile 2026, 12:35
Il tecnico rossonero traccia un bilancio alla vigilia dell'ultima di campionato: "Siamo stati bravi in molti momenti, a cominciare da quella del Viareggio all'andata, così come a Fucecchio siamo stati bravi. Abbiamo avuto innesti importanti che ci hanno permesso, al di là dell'aspetto tecnico, di aver la conferma che la...
venerdì, 24 aprile 2026, 14:52
La società bianconera sui suoi social: "Facciamo visita alla Lucchese Calcio, vincitrice del campionato, in uno degli stadi più prestigiosi della categoria. Per noi non è solo una partita, ma un onore e una vera esperienza formativa poter calcare un prato così importante. Onoriamo il campionato, onoriamo i nostri colori"
venerdì, 24 aprile 2026, 08:27
L'ultimo atto del campionato, a giochi ormai fatti, vedrà i rossoneri impegnati sul proprio terreno contro il Fucecchio che all'andata rese difficile la vita alla squadra di mister Pirozzi portandosi in doppio vantaggio e che ha raggiunto una meritata salvezza
mercoledì, 22 aprile 2026, 17:27
Non ce l'ha fatta: dopo una lunga e coraggiosa lotta, Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva parte da oltre 20 ed era una colonna.