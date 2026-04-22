Chiudere nel modo giusto

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sabato, 25 aprile 2026, 12:35

Il tecnico rossonero traccia un bilancio alla vigilia dell'ultima di campionato: "Siamo stati bravi in molti momenti, a cominciare da quella del Viareggio all'andata, così come a Fucecchio siamo stati bravi. Abbiamo avuto innesti importanti che ci hanno permesso, al di là dell'aspetto tecnico, di aver la conferma che la...

venerdì, 24 aprile 2026, 14:52

La società bianconera sui suoi social: "Facciamo visita alla Lucchese Calcio, vincitrice del campionato, in uno degli stadi più prestigiosi della categoria. Per noi non è solo una partita, ma un onore e una vera esperienza formativa poter calcare un prato così importante. Onoriamo il campionato, onoriamo i nostri colori"

venerdì, 24 aprile 2026, 08:27

L'ultimo atto del campionato, a giochi ormai fatti, vedrà i rossoneri impegnati sul proprio terreno contro il Fucecchio che all'andata rese difficile la vita alla squadra di mister Pirozzi portandosi in doppio vantaggio e che ha raggiunto una meritata salvezza

mercoledì, 22 aprile 2026, 17:27

Non ce l'ha fatta: dopo una lunga e coraggiosa lotta, Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva parte da oltre 20 ed era una colonna.