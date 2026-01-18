Non fermarsi

Banca di Pescia

martedì, 20 gennaio 2026, 17:15

A distanza di quasi quattro anni la Lucchese torna allo Zecchini, stavolta per affrontare il Belvedere, nella gara valida per la 22^giornata del campionato di Eccellenza Toscana, girone A. Si tratta di una gara decisamente importante per la classifica e che arriva dopo due vittorie consecutive per i rossoneri. La profondità della rosa e le tante partite ravvicinate potrebbero convincere mister Pirozzi a cambiare qualcosa rispetto all'undici iniziale visto domenica contro il Real Forte Querceta. 

La difesa sarà guidata da Santeramo e Pupeschi, mentre a sinistra potrebbe esserci il neo arrivato Tosi, che potrebbe dare un turno di riposo a Lorenzini. Sulla fascia opposta ballottaggio tra Venanzi e Xeka per una maglia da titolare. A centrocampo, salgono le quotazioni di Picchi, con Bartolotta e Russo nel ruolo di mezze ali. In avanti, con grande probabilità si ripartirà dal tridente formato da Riad, Piazze e Camilli, l'uomo più in forma dei rossoneri. Lucchese: Milan; Tosi (Lorenzini), Pupeschi, Santeramo, Venanzi (Xeka); Russo, Bartolotta (Zenuni), Picchi; Riad (Caggianese), Piazze (Fedato), Camilli.

 

martedì, 20 gennaio 2026, 18:57

Lucchese-Viareggio, verso il divieto per i tifosi ospiti?

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti: lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali

martedì, 20 gennaio 2026, 08:24

Gli avversari dei rossoneri: il Belvedere

Scontro di altissima classifica per la formazione di Pirozzi che di fronte si troverà la sorpresa principale del girone A. Da neopromossa, la formazione maremmana naviga ormai da diverse settimane in piena zona playoff. Nelle ultime partite però ha avuto una leggera flessione

domenica, 18 gennaio 2026, 16:59

La difesa concede pochissimo, l'attacco sbaglia troppo

Milan praticamente mai impegnato, il reparto arretrato commette un solo errore sul finire di gara, in avanti tante occasione costruite ma poca lucidità sotto porta dove più volte viene sprecato il colpo del ko: le pagelle di Gazzetta

domenica, 18 gennaio 2026, 16:50

Mister Pirozzi: "Bisogna essere più bravi a chiudere le gare"

Il tecnico rossonero: "Ho una certa età vorrei evitare di prendermi un coccolone, il calcio ci insegna che bisogna essere più bravi a chiudere le partite. Testa e cuore alla gara di Grosseto. I due nuovi in tribuna? Sono appena arrivati, sono ragazzi che da qui a brevissimo potranno dare...

