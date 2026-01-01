L'importanza di partire con il piede giusto

Porta Elisa News
Il 2026 della Lucchese si apre con l'insidiosa trasferta a Cerreto Guidi contro la Cerretese (ore 14,30), gara valida per la 18^giornata del campionato di Eccellenza Toscana, una partita che i rossoneri devono provare a far loro anche per tenere a distanza le altre pretendenti alla vittoria finale. Nella prima partita del girone di ritorno, Pirozzi potrebbe optare per una formazione simile a quella vista contro il Fucecchio, anche se non sono escluse novità.
In porta il confermatissimo Milan, con Santeramo e Pupeschi che saranno i due centrali di difesa. Pochi dubbi anche a sinistra dove agirà Lorenzini, sul lato opposto si prospetta il consueto ballottaggio tra Venanzi e Xeka, con il primo però in vantaggio sull'ex terzino della Primavera rossonera.
In mezzo al campo si va verso la conferma di Picchi in cabina di regia. L'ex Aquila Montevarchi sarà affiancato a sinistra da Bartolotta, mentre a destra la staffetta sarà tra Russo e Sansaro. In attacco Caggianese dovrebbe partire dall'inizio, ma occhio al possibile impiego di Piazze come esterno offensivo a destra. A completare il reparto, Riad a sinistra e Camilli come riferimento centrale.
Lucchese: Milan; Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Venanzi (Xeka); Picchi, Bartolotta (Del Rosso), Sansaro (Russo); Riad, Camilli, Caggianese (Piazze).
