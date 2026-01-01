L'importanza di partire con il piede giusto

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 2 gennaio 2026, 15:37

I gialloverdi sono stati una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Da neopromossa, la compagine fiorentina ha chiuso il girone d'andata con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, la Cerretese si è portata ad un solo...

venerdì, 2 gennaio 2026, 10:13

Sarà sicuramente la gara di maggior interesse della seconda di ritorno: Lucchese-Zenith Prato, attualmente al comando appaiate della classifica si incontreranno nel turno infrasettimanale di mercoledì 7 gennaio, ma, con ogni probabilità, la gara sarà disputata in un orario davvero complicato, ovvero le 14,30

giovedì, 1 gennaio 2026, 20:41

Ripresa degli allenamenti dopo la sosta per l'ultimo dell'anno e i due giorni di riposo concessi da mister Pirozzi. La Lucchese sarà domani mattina a Saltocchio a partire dalla 10,30. L'allenamento sarà a porte aperte: ballottaggi in corso per l'undici titolare a Cerreto Guidi

martedì, 30 dicembre 2026, 09:47

Tanti riflettori sono puntati sul rendimento di Bouhafa Khalil, capocannoniere del girone A con 9 reti: l'attaccante è senza dubbio il trascinatore della Cerretese che da neopromossa sta lottando per i playoff. Al secondo posto della classifica marcatori troviamo uno dei principali protagonisti della Lucchese, ovvero Ahmad Riad