Pro Livorno-Lucchese: 0-1 al 45' st Sei minuti di recupero

Pro Livorno-Lucchese: 0-1
Pro Livorno: Serafini, Bani (29' st Faye), Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli,, Freschi (19' st Bucchioni), Lucarelli, Cutroneo, Ba Mamadou, Puccetti (1' st Fermi). A disp. Rosini, Chiappara, Galeone, Massa, Bottoni, Di Piazza. All. Alicante.
Lucchese: Milan, Pupeschi, Lorenzini, Del Rosso (42' st Onu), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (12' st Sansaro), Ragghianti (37' st Xeka), Caggianese (27' st Riad), Piazze (39' st Camilli). A disp. Ennached, Palma, Venanzi, Colferai. All. Pirozzi.
Arbitro: Danesi di Pistoia.
Reti: 33' pt Bartolotta
Note. Ammoniti: Lorenzini, Nannetti, Tognarelli. Angoli: 4-4.
Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"
Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta
L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"
Il tecnico rossonero: "Dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista contro la Zenith Prato: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità. La formazione? Valuterò in base alla tenuta fisica dei giocatori"