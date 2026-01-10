Banca di Pescia

Porta Elisa News

Pro Livorno-Lucchese: 0-1 al 45' st Sei minuti di recupero

domenica, 11 gennaio 2026, 14:09

Pro Livorno-Lucchese: 0-1

Pro Livorno: Serafini, Bani (29' st Faye), Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli,, Freschi (19' st Bucchioni), Lucarelli, Cutroneo, Ba Mamadou, Puccetti (1' st Fermi). A disp. Rosini, Chiappara, Galeone, Massa, Bottoni, Di Piazza. All. Alicante. 

Lucchese: Milan, Pupeschi, Lorenzini, Del Rosso (42' st Onu), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (12' st Sansaro), Ragghianti (37' st Xeka), Caggianese (27' st Riad), Piazze (39' st Camilli). A disp. Ennached, Palma, Venanzi, Colferai. All. Pirozzi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 33' pt Bartolotta

Note. Ammoniti: Lorenzini, Nannetti, Tognarelli. Angoli: 4-4.

 

domenica, 11 gennaio 2026, 17:09

Mister Pirozzi: "Tre punti importanti"

Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"

domenica, 11 gennaio 2026, 16:59

Prestazione di lotta e sofferenza

Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta

domenica, 11 gennaio 2026, 16:56

Bartolotta: "Campionato? Pensiamo a noi e a vincere più che si può"

L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"

sabato, 10 gennaio 2026, 15:20

Mister Pirozzi: "Contro la Pro Livorno non abbiamo alibi"

Il tecnico rossonero: "Dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista contro la Zenith Prato: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità. La formazione? Valuterò in base alla tenuta fisica dei giocatori"

