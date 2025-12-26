Feste finite in casa rossonera

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 30 dicembre 2026, 09:47

Tanti riflettori sono puntati sul rendimento di Bouhafa Khalil, capocannoniere del girone A con 9 reti: l'attaccante è senza dubbio il trascinatore della Cerretese che da neopromossa sta lottando per i playoff. Al secondo posto della classifica marcatori troviamo uno dei principali protagonisti della Lucchese, ovvero Ahmad Riad

lunedì, 29 dicembre 2026, 09:16

Lucchese che archiviate le feste natalizie è già al lavoro in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, quando i rossoneri saranno di scena a Cerreto Guidi e sono chiamati a riprendere la marcia dopo qualche passaggio a vuoto, coinciso con due pari consecutivi in trasferta

sabato, 27 dicembre 2025, 09:54

Sei gare in circa venti giorni: archiviate le feste di Natale, per i rossoneri inizia davvero un ciclo di ferro destinato con ogni probabilità a confermare o smentire le speranze di successo. La squadra di mister Pirozzi chiamata ad affrontare subito anche le altre due contendenti alla vittoria finale

venerdì, 26 dicembre 2025, 09:53

La classifica, oltre a evidenziare il primo posto della Lucchese in coabitazione con la Zenit Prato, segnala come quello dei rossoneri, con 26 reti all'attivo, è il primo attacco del girone, mentre la migliore difesa, in virtù dei due gol subìti a Fucecchio, è ora quella dei pratesi che ha...