Feste finite in casa rossonera

giovedì, 1 gennaio 2026, 20:41
Ripresa degli allenamenti in casa rossonera dopo la sosta per l'ultimo dell'anno e i due giorni di riposo concessi da mister Pirozzi. La Lucchese sarà domani mattina a Saltocchio a partire dalla 10,30. L'allenamento sarà a porte aperte mentre sabato, come di consueto, si terrà la rifinitura a porte chiuse in vista della trasferta di Cerreto Guidi. La tribuna del campo di Saltocchio attualmente non è agibile, quindi chi desidera assistere agli allenamenti può farlo ai lati della recinzione.
Ci sono ancora delle incertezze circa la formazione che verrà schierata contro una delle squadre più in forma del campionato, soprattutto nel tridente offensivo ci sarà da capire su chi cadrà la scelta del tecnico, così come se Picchi a centrocampo partirà dall'inizio. La gara con la Cerretese, come noto, si disputerà domenica prossima con inizio alle 14,30.
martedì, 30 dicembre 2026, 09:47
Tanti riflettori sono puntati sul rendimento di Bouhafa Khalil, capocannoniere del girone A con 9 reti: l'attaccante è senza dubbio il trascinatore della Cerretese che da neopromossa sta lottando per i playoff. Al secondo posto della classifica marcatori troviamo uno dei principali protagonisti della Lucchese, ovvero Ahmad Riad
lunedì, 29 dicembre 2026, 09:16
Lucchese che archiviate le feste natalizie è già al lavoro in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, quando i rossoneri saranno di scena a Cerreto Guidi e sono chiamati a riprendere la marcia dopo qualche passaggio a vuoto, coinciso con due pari consecutivi in trasferta
sabato, 27 dicembre 2025, 09:54
Sei gare in circa venti giorni: archiviate le feste di Natale, per i rossoneri inizia davvero un ciclo di ferro destinato con ogni probabilità a confermare o smentire le speranze di successo. La squadra di mister Pirozzi chiamata ad affrontare subito anche le altre due contendenti alla vittoria finale
venerdì, 26 dicembre 2025, 09:53
La classifica, oltre a evidenziare il primo posto della Lucchese in coabitazione con la Zenit Prato, segnala come quello dei rossoneri, con 26 reti all'attivo, è il primo attacco del girone, mentre la migliore difesa, in virtù dei due gol subìti a Fucecchio, è ora quella dei pratesi che ha...