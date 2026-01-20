Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Riad: "Meritavamo di più"

mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:53

Ahmad Riad  ancora una volta determinante è il primo a arrivare in sala stampa dopo il pari all'ultimo tuffo con il Belvedere: "Partita molto combattuta, ma siamo stati bravi a reagire e ad attaccare sino al novantesimo, meritavamo di più ma è andata così. Pensiamo a domenica, aiutandoci uno con l'altro: vogliamo portare a casa questo campionato". 

"Tanta concorrenza in attacco? A me piace, perché ti fa andare più forte di prima, è una sfida che a me piace: le sfide le accetto sempre. Non gioco sempre? Sono valutazioni del mister. Specializzato nei gol all'ultimo minuto? Solo fortuna...".

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:17

Tanto impegno, ma poche luci che si accendono

Gara con troppi rossoneri sottotono e che non riescono a incidere: Camilli si perde nel nulla e sbaglia un rigore, gli esterni non riescono a creare superiorità. Bene Milan, decidono i cambi con Fedato e Riad che confezionano il pari: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:01

Mister Pirozzi: "Sarebbe stata una grossa ingiustizia perdere"

Il tecnico: "Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé.

ESSECIstampa

mercoledì, 21 gennaio 2026, 14:01

Belvedere-Lucchese: 1-1 al 45' st Riad fa pari!

Rossoneri impegnati a Grosseto contro la quarta forza del campionato: padroni di casa subito pericolosi con Borboryo e Blanchard. Piazze conclude a lato in diagonale, poi occasioni per Lorenzini e Palma. Sblocca a inizio ripresa Capoduri, Camilli sbaglia un rigore poi pareggia Riad

martedì, 20 gennaio 2026, 18:57

Lucchese-Viareggio, verso il divieto per i tifosi ospiti?

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti: lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px