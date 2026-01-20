Riad: "Meritavamo di più"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:17

Gara con troppi rossoneri sottotono e che non riescono a incidere: Camilli si perde nel nulla e sbaglia un rigore, gli esterni non riescono a creare superiorità. Bene Milan, decidono i cambi con Fedato e Riad che confezionano il pari: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 21 gennaio 2026, 17:01

Il tecnico: "Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé.

mercoledì, 21 gennaio 2026, 14:01

Rossoneri impegnati a Grosseto contro la quarta forza del campionato: padroni di casa subito pericolosi con Borboryo e Blanchard. Piazze conclude a lato in diagonale, poi occasioni per Lorenzini e Palma. Sblocca a inizio ripresa Capoduri, Camilli sbaglia un rigore poi pareggia Riad

martedì, 20 gennaio 2026, 18:57

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti: lo si evince dall'ultima determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che in data odierna si è occupato della partita e che ha rinviato l'adozione di eventuali misure restrittive alle autorità provinciali