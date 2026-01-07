Serve tornare a vincere

Porta Elisa News
sabato, 10 gennaio 2026, 10:59
Trasferta cruciale per la Lucchese che, senza tifosi al seguito, sarà di scena domani pomeriggio contro la Pro Livorno nella 20^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Nonostante l'ennesimo pari, contro lo Zenith Prato i rossoneri hanno fatto dei passi importanti dal punto di vista del gioco. Per questo motivo, non è escluso che Pirozzi possa confermare gran parte dell'undici iniziale visto mercoledì.
In difesa, si va verso la conferma della coppia formata da Pupeschi e Rotondo, con Venanzi che potrebbe tornare titolare sulla fascia destra. Sull'out di sinistra, chiamato ancora una volta agli straordinari Lorenzini. In mezzo al campo, date anche le condizioni fisiche di Picchi, potremmo rivedere Santeramo, affiancato da uno tra Russo e Del Rosso, con Bartolotta che invece agirà come mezzala di destra.
In avanti l'unico che potrebbe essere sicuro di una maglia da titolare è Camilli. Sulla sinistra, Riad è in vantaggio su Colferai, mentre sull'out di destra staffetta tra Piazze e Caggianese per una maglia da titolare.
Lucchese: Milan; Lorenzini, Rotondo (Santeramo), Pupeschi, Venanzi (Xeka); Russo (Del Rosso), Santeramo (Picchi), Bartolotta; Riad (Colferai), Camilli, Piazze (Caggianese).
sabato, 10 gennaio 2026, 15:20
Il tecnico rossonero: "Dovremo scendere in campo con la stessa intensità vista contro la Zenith Prato: sarà una battaglia. Con il cambio di allenatore, la Pro Livorno ha trovato una propria identità. La formazione? Valuterò in base alla tenuta fisica dei giocatori"
venerdì, 9 gennaio 2026, 13:54
Trasferta tutt'altro che semplice per la Pantera che di fronte si troverà una squadra che, a dispetto del penultimo posto in classifica, nelle ultime settimane ha dato importanti segnali di vita: a metà novembre c'è stato il ritorno in panchina di mister Bandinelli, dal suo arrivo, i labronici hanno collezionato...
venerdì, 9 gennaio 2026, 08:56
Ancora un divieto per i tifosi rossoneri: la questura di Livorno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di Lucca e Massa Carrara per la gara Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica 11 gennaio alle ore 14:30. Da verificare l'ipotesi di una diretta streaming
mercoledì, 7 gennaio 2026, 17:03
La Lucchese pareggia ancora una volta ma torna a giocare e a costruire occasioni: bene Santeramo a centrocampo, Piazze il solito lottatore, Rotondo inficia la propria gara con un errore che costa il pari, non convince Colferai: le pagelle di Gazzetta