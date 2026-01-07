Porta Elisa News



Serve tornare a vincere

sabato, 10 gennaio 2026, 10:59

Trasferta cruciale per la Lucchese che, senza tifosi al seguito, sarà di scena domani pomeriggio contro la Pro Livorno nella 20^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Nonostante l'ennesimo pari, contro lo Zenith Prato i rossoneri hanno fatto dei passi importanti dal punto di vista del gioco. Per questo motivo, non è escluso che Pirozzi possa confermare gran parte dell'undici iniziale visto mercoledì.

In difesa, si va verso la conferma della coppia formata da Pupeschi e Rotondo, con Venanzi che potrebbe tornare titolare sulla fascia destra. Sull'out di sinistra, chiamato ancora una volta agli straordinari Lorenzini. In mezzo al campo, date anche le condizioni fisiche di Picchi, potremmo rivedere Santeramo, affiancato da uno tra Russo e Del Rosso, con Bartolotta che invece agirà come mezzala di destra.

In avanti l'unico che potrebbe essere sicuro di una maglia da titolare è Camilli. Sulla sinistra, Riad è in vantaggio su Colferai, mentre sull'out di destra staffetta tra Piazze e Caggianese per una maglia da titolare.

Lucchese: Milan; Lorenzini, Rotondo (Santeramo), Pupeschi, Venanzi (Xeka); Russo (Del Rosso), Santeramo (Picchi), Bartolotta; Riad (Colferai), Camilli, Piazze (Caggianese).