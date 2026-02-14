Capitan Santeramo: "Bicchiere mezzo pieno, siamo partiti male poi ci siamo ripresi"

Porta Elisa News
domenica, 15 febbraio 2026, 18:10
E' stato come al solito uno dei protagonisti della difesa rossonera, a fine gara capitan Santeramo si presenta per commentare Sestese-Lucchese: "E' stata una partita non semplice, e oltretutto non l'abbiamo approcciata bene, solo dopo essersi parlati in campo abbiano avuto un atteggiamento diverso, credo ci abbia messo in difficoltà il fatto che la Sestese nelle gare di campionato e coppa contro di noi ha sempre giocato dietro, oggi ci hanno sorprese e siamo andati in difficoltà, io per primo. Con il passare dei minuti siamo cresciuti".
"Ora c'è la pausa che ci servirà per recuperare energie: venivamo da tre vittorie consecutive, non si può vincere sempre, mi pare chiaro ma non ci scordiamo che siamo primi. Temevo questa gara e la scorsa, complessivamente siamo comunque andati bene anche considerando che oggi il sintetico non ci ha agevolati, non lo dico come alibi ma si scivolava e si faceva fatica rispetto al nostro sintetico dove ci alleniamo. E, senza fare polemiche, per me il pallone che ho indirizzato in porta nel secondo tempo aveva superato la linea, ma sappiamo bene che a questi livelli non c'è var né tecnologia ed è tutto più difficile da valutare. Bicchiere mezzo pieno? Sì, sono un ottimista: non possiamo vincerle tutte, ci vuole equilibrio".
domenica, 15 febbraio 2026, 17:24
Partita senza grandi occasioni con l'attacco rossonero che raramente si rende pericoloso. Fedato e Camilli sottotono, Piazze coglie un palo in avvio, il centrocampo illumina poco, la difesa non corre grandi pericoli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 febbraio 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo noi siamo andati male, qualcuno era sottotono anche se abbiamo avuto una buona occasione. Nel secondo tempo, anche con le sostituzioni, la Sestese non si è mai vista in avanti, siamo cresciuti e abbiamo avuto una palla gol respinta sulla linea.
domenica, 15 febbraio 2026, 13:55
I rossoneri impegnati a Sesto Fiorentino e alla ricerca di nuovi punti per tenere a distanza le inseguitrici: mister Pirozzi ritrova Santeramo in difesa e lancia Piazze in avanti. Camilli sfiora il palo in avvio di gara poi tante mischie con i padroni di casa che non vanno per il sottile.
sabato, 14 febbraio 2026, 16:24
Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo: la probabile formazione