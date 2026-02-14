Porta Elisa News



Capitan Santeramo: "Bicchiere mezzo pieno, siamo partiti male poi ci siamo ripresi"

domenica, 15 febbraio 2026, 18:10

E' stato come al solito uno dei protagonisti della difesa rossonera, a fine gara capitan Santeramo si presenta per commentare Sestese-Lucchese: "E' stata una partita non semplice, e oltretutto non l'abbiamo approcciata bene, solo dopo essersi parlati in campo abbiano avuto un atteggiamento diverso, credo ci abbia messo in difficoltà il fatto che la Sestese nelle gare di campionato e coppa contro di noi ha sempre giocato dietro, oggi ci hanno sorprese e siamo andati in difficoltà, io per primo. Con il passare dei minuti siamo cresciuti".

"Ora c'è la pausa che ci servirà per recuperare energie: venivamo da tre vittorie consecutive, non si può vincere sempre, mi pare chiaro ma non ci scordiamo che siamo primi. Temevo questa gara e la scorsa, complessivamente siamo comunque andati bene anche considerando che oggi il sintetico non ci ha agevolati, non lo dico come alibi ma si scivolava e si faceva fatica rispetto al nostro sintetico dove ci alleniamo. E, senza fare polemiche, per me il pallone che ho indirizzato in porta nel secondo tempo aveva superato la linea, ma sappiamo bene che a questi livelli non c'è var né tecnologia ed è tutto più difficile da valutare. Bicchiere mezzo pieno? Sì, sono un ottimista: non possiamo vincerle tutte, ci vuole equilibrio".