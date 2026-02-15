Centro sportivo, Brunori: "Qualunque interlocuzione seria la prendiamo in considerazione"

Porta Elisa News
lunedì, 16 febbraio 2026, 15:09
Non smentisce e, a leggere tra le righe, di fatto, conferma: il dialogo con il Comune di Capannori per individuare un'area da destinare al centro sportivo rossonero è in piedi e lo stesso Matteo Brunori sottolinea come qualunque interlocuzione seria viene valutata. Come anticipato, nei giorni scorsi la Lucchese e il Comune di Capannori hanno avuto un contatto per capire i margini per realizzare un impianto di cui si parla da almeno trenta anni.
"Investire sulle strutture – precisa il patron rossonero – è dal giorno zero un passo fondamentale per avviare un ciclo virtuoso e creare i giusti presupposti per far sì che si realizzi la mia idea di società legata alla Lucchese, qualsiasi interlocuzione basata sulla credibilità e sulla predisposizione a condividere le mie idee viene presa in considerazione per il bene della società che rappresento".
lunedì, 16 febbraio 2026, 12:07
La nuova proprietà rossonera non ha mai fatto mistero di voler realizzare un centro sportivo adeguato e in grado, grazie alla presenza di più campi e di una foresteria, di garantire dopo decenni una impiantistica adeguata. Avviati contatti con il Comune di Capannori per individuare un'area
domenica, 15 febbraio 2026, 18:10
Il difensore analizza il pari: "E' stata una partita non semplice, e oltretutto non l'abbiamo approcciata bene, solo dopo essersi parlati in campo abbiano avuto un atteggiamento diverso, per me il pallone che ho scagliato contro la porta avversaria era entrato. Ora la sosta per ricaricare le pile"
domenica, 15 febbraio 2026, 17:24
Partita senza grandi occasioni con l'attacco rossonero che raramente si rende pericoloso. Fedato e Camilli sottotono, Piazze coglie un palo in avvio, il centrocampo illumina poco, la difesa non corre grandi pericoli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 febbraio 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo noi siamo andati male, qualcuno era sottotono anche se abbiamo avuto una buona occasione. Nel secondo tempo, anche con le sostituzioni, la Sestese non si è mai vista in avanti, siamo cresciuti e abbiamo avuto una palla gol respinta sulla linea.