Porta Elisa News



Centro sportivo, Brunori: "Qualunque interlocuzione seria la prendiamo in considerazione"

lunedì, 16 febbraio 2026, 15:09

Non smentisce e, a leggere tra le righe, di fatto, conferma: il dialogo con il Comune di Capannori per individuare un'area da destinare al centro sportivo rossonero è in piedi e lo stesso Matteo Brunori sottolinea come qualunque interlocuzione seria viene valutata. Come anticipato, nei giorni scorsi la Lucchese e il Comune di Capannori hanno avuto un contatto per capire i margini per realizzare un impianto di cui si parla da almeno trenta anni.

"Investire sulle strutture – precisa il patron rossonero – è dal giorno zero un passo fondamentale per avviare un ciclo virtuoso e creare i giusti presupposti per far sì che si realizzi la mia idea di società legata alla Lucchese, qualsiasi interlocuzione basata sulla credibilità e sulla predisposizione a condividere le mie idee viene presa in considerazione per il bene della società che rappresento".