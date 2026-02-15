Centro sportivo, Del Chiaro: "Disponibilità ad accogliere sul nostro territorio il progetto della Lucchese"

Porta Elisa News
martedì, 17 febbraio 2026, 17:54
Tutto confermato: se sono rose, fioriranno. L'ipotesi di un centro sportivo della Lucchese nel territorio comunale di Capannori prende sempre più quota e viene confermata dallo stesso sindaco Giordano Del Chiaro che nei giorni scorsi ha avuto modo di confrontarsi con il patron della Lucchese Matteo Brunori insieme ai tecnici comunali.
"Da parte della nostra amministrazione c'è disponibilità ad accogliere sul nostro territorio il progetto della Lucchese - conferma Del Chiaro -. C'è perché lo sport è importante per i nostri giovani e per esprimere i valori del territorio, pertanto più opportunità ci sono meglio è. Detto questo, ritengo che le zone che eventualmente potrebbero ospitare un centro sportivo siano anzitutto Guamo, frazione strategica dal punto di vista di vicinanza a Lucca, e poi Lammari. Capannori è un territorio che vuole dare ai cittadini sempre più occasioni di comunità e quindi siamo a disposizione per chi vuole realizzare benessere per i nostri ragazzi e le nostre ragazze".
In ballo sarebbero due-tre opzioni ma quella di Guamo, al confine con il Comune di Lucca, sarebbe la preferita dall'amministrazione. Nelle intenzioni della Lucchese il centro sportivo prevederebbe quattro-cinque campi oltre a una foresteria ed altri servizi aggiuntivi in grado di far svolgere l'attività a tutte le formazioni rossonere comprese naturalmente quelle del settore giovanile.
lunedì, 16 febbraio 2026, 15:09
Il patron rossonero sull'ipotesi di un centro sportivo da costruire nel Comune di Capannori: "Investire sulle strutture è dal giorno zero un passo fondamentale per avviare un ciclo virtuoso e creare i giusti presupposti per far sì che si realizzi la mia idea di società legata alla Lucchese"
lunedì, 16 febbraio 2026, 12:07
La nuova proprietà rossonera non ha mai fatto mistero di voler realizzare un centro sportivo adeguato e in grado, grazie alla presenza di più campi e di una foresteria, di garantire dopo decenni una impiantistica adeguata. Avviati contatti con il Comune di Capannori per individuare un'area
domenica, 15 febbraio 2026, 18:10
domenica, 15 febbraio 2026, 17:24
