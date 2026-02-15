Porta Elisa News



Centro sportivo: la Lucchese verso Capannori?

lunedì, 16 febbraio 2026, 12:07

La Lucchese lascia Lucca e si sposta su Capannori? Non è una ipotesi sicuramente da scartare. La nuova proprietà rossonera non ha mai fatto mistero di voler realizzare un centro sportivo adeguato e in grado, grazie alla presenza di più campi e di una foresteria, di garantire dopo decenni una impiantistica adeguata. Nei mesi scorsi era rimbalzata la voce di una sua realizzazione nel territorio di Lucca, ma qualcosa, evidentemente, sta andando, e nei giorni scorsi il duro comunicato della società in cui si annunciava la chiusura al pubblico dell'impianto di Saltocchio chiarendo che la scelta non dipendeva alla società stessa è stato un primo segnale di una freddezza con i tecnici degli uffici comunali di Palazzo Orsetti.

Niente di definitivo, certamente l'interlocuzione anche con Lucca va e andrà avanti, ma nel frattempo la Lucchese si guarda intorno e i contatti con il Comune di Capannori sono già stati avviati. Colloqui in tal senso sono stati avviati sia con il sindaco Giordano Del Chiaro che con altri esponenti e tecnici comunali.

Sarebbero almeno tre le aree ipotizzate per il centro sportivo rossonero, in primis quella dell'impianto comunale di via del Fontana (nella foto), nei pressi del Comune di Capannori e dove sorge lo stadio: qui si iniziò a parlare di un centro per la Lucchese già ai tempi in cui era sindaco Giorgio Del Ghingaro. Ma non sono da escludere nemmeno l'area dei Laghetti dove gioca il Città di Capannori ed un'altra area, sempre con possibile destinazione urbanistica adeguata nella zona al confine con il Comune di Lucca, verso Guamo.