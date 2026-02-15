Centro sportivo: la Lucchese verso Capannori?

Porta Elisa News
lunedì, 16 febbraio 2026, 12:07
La Lucchese lascia Lucca e si sposta su Capannori? Non è una ipotesi sicuramente da scartare. La nuova proprietà rossonera non ha mai fatto mistero di voler realizzare un centro sportivo adeguato e in grado, grazie alla presenza di più campi e di una foresteria, di garantire dopo decenni una impiantistica adeguata. Nei mesi scorsi era rimbalzata la voce di una sua realizzazione nel territorio di Lucca, ma qualcosa, evidentemente, sta andando, e nei giorni scorsi il duro comunicato della società in cui si annunciava la chiusura al pubblico dell'impianto di Saltocchio chiarendo che la scelta non dipendeva alla società stessa è stato un primo segnale di una freddezza con i tecnici degli uffici comunali di Palazzo Orsetti.
Niente di definitivo, certamente l'interlocuzione anche con Lucca va e andrà avanti, ma nel frattempo la Lucchese si guarda intorno e i contatti con il Comune di Capannori sono già stati avviati. Colloqui in tal senso sono stati avviati sia con il sindaco Giordano Del Chiaro che con altri esponenti e tecnici comunali.
Sarebbero almeno tre le aree ipotizzate per il centro sportivo rossonero, in primis quella dell'impianto comunale di via del Fontana (nella foto), nei pressi del Comune di Capannori e dove sorge lo stadio: qui si iniziò a parlare di un centro per la Lucchese già ai tempi in cui era sindaco Giorgio Del Ghingaro. Ma non sono da escludere nemmeno l'area dei Laghetti dove gioca il Città di Capannori ed un'altra area, sempre con possibile destinazione urbanistica adeguata nella zona al confine con il Comune di Lucca, verso Guamo.
lunedì, 16 febbraio 2026, 15:09
Il patron rossonero sull'ipotesi di un centro sportivo da costruire nel Comune di Capannori: "Investire sulle strutture è dal giorno zero un passo fondamentale per avviare un ciclo virtuoso e creare i giusti presupposti per far sì che si realizzi la mia idea di società legata alla Lucchese"
domenica, 15 febbraio 2026, 18:10
Il difensore analizza il pari: "E' stata una partita non semplice, e oltretutto non l'abbiamo approcciata bene, solo dopo essersi parlati in campo abbiano avuto un atteggiamento diverso, per me il pallone che ho scagliato contro la porta avversaria era entrato. Ora la sosta per ricaricare le pile"
domenica, 15 febbraio 2026, 17:24
Partita senza grandi occasioni con l'attacco rossonero che raramente si rende pericoloso. Fedato e Camilli sottotono, Piazze coglie un palo in avvio, il centrocampo illumina poco, la difesa non corre grandi pericoli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 febbraio 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo noi siamo andati male, qualcuno era sottotono anche se abbiamo avuto una buona occasione. Nel secondo tempo, anche con le sostituzioni, la Sestese non si è mai vista in avanti, siamo cresciuti e abbiamo avuto una palla gol respinta sulla linea.