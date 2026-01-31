Chi al posto di Santeramo?

Porta Elisa News
mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28
di gianluca andreuccetti
La vittoria contro il Castelnuovo ha confermato l'ottimo stato di salute della Lucchese, adesso capolista solitaria del girone A di Eccellenza Toscana. La fuga ai danni delle proprie concorrenti rischia però di essere influenzata dalla prima vera e propria emergenza difensiva della stagione.
Un'emergenza dettata non dagli infortuni, bensì dalle squalifiche di due interpreti fondamentali dello scacchiere di Pirozzi, ovvero Rotondo e Santeramo. Se da una parte il classe 2001 ha ancora diverse giornate da scontare, il capitano rossonero salterà solo la prossima sfida contro il San Giuliano e tornarà a disposizione in vista della gara casalinga contro la Massese.
Con il solo Pupeschi come centrale di ruolo a disposizione, Pirozzi potrebbe optare per diverse soluzioni. La prima, da non escludere, è il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a 3. Qualora dovesse essere questa la strada percorsa, a fianco di Pupeschi potrebbero giocare Venanzi o Xeka a destra, con Lorenzini adattato a sinistra e Tosi più avanzato a centrocampo.
Un'altra opzione potrebbe essere mantenere il 4-3-3 (che in certi momenti della partita diventa 4-3-1-2) visto ultimamente, arretrando Picchi nel ruolo di regista difensivo. La tecnica e la fisicità dell'ex Livorno sono sicuramente armi di cui la Lucchese ha bisogno in questo momento delicato e decisivo della stagione.
giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21
L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni
sabato, 31 gennaio 2026, 17:20
Il tecnico rossonero: "Primo tempo non bene, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo diversamente. Complimenti e grazie al Castelnuovo che ci ha trattati con grande gentilezza. La squalifica di Santeramo? Mi inventerò qualche soluzione. Riad? Vedremo la gravità dell'ìnfortunio"
sabato, 31 gennaio 2026, 17:19
In un match di grande tenore agonistico, i rossoneri offrono una prestazione senza grandi acuti in avanti ma solida. Pupeschi insuperabile in difesa, Fedato prova a inventare, Riad va ancora a segno con una gemma: le pagelle di Gazzetta
sabato, 31 gennaio 2026, 13:58
Rossoneri impegnati in Garfagnana e alla caccia di punti per conservare il primato in classifica: occasione per Nardi in avvio, poi Riad conclude fuori. Nella ripresa occasioni per Riad e Zenuni. Poi eurogol di Riad. Traversa di Bartolomei