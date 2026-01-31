Porta Elisa News



Chi al posto di Santeramo?

mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28

di gianluca andreuccetti

La vittoria contro il Castelnuovo ha confermato l'ottimo stato di salute della Lucchese, adesso capolista solitaria del girone A di Eccellenza Toscana. La fuga ai danni delle proprie concorrenti rischia però di essere influenzata dalla prima vera e propria emergenza difensiva della stagione.

Un'emergenza dettata non dagli infortuni, bensì dalle squalifiche di due interpreti fondamentali dello scacchiere di Pirozzi, ovvero Rotondo e Santeramo. Se da una parte il classe 2001 ha ancora diverse giornate da scontare, il capitano rossonero salterà solo la prossima sfida contro il San Giuliano e tornarà a disposizione in vista della gara casalinga contro la Massese.

Con il solo Pupeschi come centrale di ruolo a disposizione, Pirozzi potrebbe optare per diverse soluzioni. La prima, da non escludere, è il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a 3. Qualora dovesse essere questa la strada percorsa, a fianco di Pupeschi potrebbero giocare Venanzi o Xeka a destra, con Lorenzini adattato a sinistra e Tosi più avanzato a centrocampo.

Un'altra opzione potrebbe essere mantenere il 4-3-3 (che in certi momenti della partita diventa 4-3-1-2) visto ultimamente, arretrando Picchi nel ruolo di regista difensivo. La tecnica e la fisicità dell'ex Livorno sono sicuramente armi di cui la Lucchese ha bisogno in questo momento delicato e decisivo della stagione.