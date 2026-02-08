Banca di Pescia

Colferai, c'è la lesione al legamento

mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:33

Lo si era capito a caldo, durante la gara, ora arriva anche la conferma dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Edoardo Colferai per valutare l’entità dell’infortunio riportato nel corso di Lucchese-San Giuliano.

Gli esami hanno evidenziato la lesione parziale di un legamento della caviglia destra, a seguito di un trauma distorsivo.  Colferai ha già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero. Nessuna indicazione, per ora, dei tempi di recupero.

 

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 8 febbraio 2026, 17:19

Nuova prestazione di squadra

I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta

domenica, 8 febbraio 2026, 16:59

Mister Pirozzi: "Il campionato è finito? No"

Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"

domenica, 8 febbraio 2026, 16:49

Milan e Piazze: "Avanti così: siamo sulla strada giusta"

Il portiere e l'attaccante in sala stampa. Milan: "Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato. Sul rigore parato...". Piazze: "Non ha importanza chi fa gol. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"

domenica, 8 febbraio 2026, 14:08

Lucchese-San Giuliano: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere inalterate le distanze dalla inseguitrici: Fedato sblocca subito la gara su rigore. Colferai sostituito per infortunio, poi Milan para un rigore a Cornacchia. A inizio ripresa raddoppia Piazze

