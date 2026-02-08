Colferai, c'è la lesione al legamento

Porta Elisa News
mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:33
Lo si era capito a caldo, durante la gara, ora arriva anche la conferma dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Edoardo Colferai per valutare l’entità dell’infortunio riportato nel corso di Lucchese-San Giuliano.
Gli esami hanno evidenziato la lesione parziale di un legamento della caviglia destra, a seguito di un trauma distorsivo. Colferai ha già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero. Nessuna indicazione, per ora, dei tempi di recupero.
domenica, 8 febbraio 2026, 17:19
I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 febbraio 2026, 16:59
Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"
domenica, 8 febbraio 2026, 16:49
Il portiere e l'attaccante in sala stampa. Milan: "Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato. Sul rigore parato...". Piazze: "Non ha importanza chi fa gol. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"
domenica, 8 febbraio 2026, 14:08
Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere inalterate le distanze dalla inseguitrici: Fedato sblocca subito la gara su rigore. Colferai sostituito per infortunio, poi Milan para un rigore a Cornacchia. A inizio ripresa raddoppia Piazze