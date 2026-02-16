Porta Elisa News



Fallimento Lucchese 1905, va deserta la prima asta per l'immobile di San Giuliano

venerdì, 20 febbraio 2026, 07:58

Niente da fare, almeno in prima istanza. L'asta fallimentare per la vendita dell'immobile di proprietà della Lucchese 1905 a San Giuliano è andata deserta. Nessuno si è presentato manifestando interesse per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata.

Inserito nel bilancio della società rossonera allora gestita dal Gruppo Bulgarella per un valore di oltre 4 milioni di euro nel 2023, era stato messo all'asta per una cifra decisamente inferiore, ovvero ad un prezzo base di 780mila euro, da parte della curatela fallimentare. Ora, ci vorranno un altro paio di mesi per la seconda asta che sarà il 20 aprile presso l'Istituto Vendite Giudiziarie di viale San Concordio e a prezzo base ribassato di circa il 25%, ovvero 585mila euro.

Nel frattempo, il curatore Claudio Del Prete, dopo aver recuperato nei mesi scorsi circa 850mila euro di crediti dalla Lega Pro per diritti tv e minutaggi ed altri crediti, a fine febbraio dovrà esaminare altre domande tardive di insinuazione al passivo di altri creditori della società dichiarata fallita nel maggio del 2025 dopo ben quattro passaggi di proprietà e circa altrettanti milioni di debiti.

Una volta effettuata questa verifica con il Tribunale, si procederà a un primo riparto dell'attivo tra i creditori privilegiati, ovvero i calciatori e gli altri tesserati che vantano crediti decisamente superiori: a conti fatti, a loro dovrebbe andare circa il 50-60% di quanto avevano maturato nel rapporto con la Lucchese 1905.

Nelle scorse settimane, Del Prete ha anche depositato la sua relazione alla Procura e ci sarà da capire anche se emergeranno eventuali responsabilità penali nel fallimento del club rossonero. In quel caso, non è da escludere che la stessa Lega Pro si possa costituire come parte civile.