Gli avversari dei rossoneri: il San Giuliano

venerdì, 6 febbraio 2026, 09:02
Otto giorni dopo il successo maturato a Castelnuovo, la Lucchese è attesa da un altro snodo fondamentale della propria stagione. Domenica alle ore 14:30, la Pantera ospiterà al Porta Elisa il San Giuliano, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.
L'obiettivo dei rossoneri è quello di vincere per provare quantomeno a mantenere intatto il distacco nei confronti delle dirette concorrenti. Dall'altra parte, il San Giuliano sta vivendo un momento all'insegna della difficoltà. I nerazzurri occupano il dodicesimo posto in classifica a pari merito con Pro Livorno e Real Forte Querceta, con un solo punto di vantaggio rispetto al terzultimo posto.
Analizzando i numeri, la compagine pisana ha il secondo miglior attacco del girone (dietro la Lucchese), mettendo a referto 30 reti in 24 giornate. L'anello debole è senza dubbio la fase difensiva: con 35 gol subiti, il San Giuliano ha la seconda peggior difesa del raggruppamento. Dopo un 2025 di buon livello, nel 2026 i nerazzurri hanno collezionato solo 2 punti in 6 partite, frutto di 2 pareggi e 4 sconfitte.
Per quanto riguarda la guida tecnica, a metà gennaio la società ha deciso di sollevare dall'incarico Matteo Niccolai (subentrato a metà novembre a Francesco Cordoni). Per sostituirlo, il San Giuliano ha optato per il ritorno di Lorenzo Roventini, già coordinatore tecnico della prima squadra in questa stagione e fino allo scorso anno tecnico della prima squadra. I nerazzurri non vincono da 8 partite: l'ultimo successo risale alla 16^giornata, 4-1 contro la Pro Livorno. In trasferta la vittoria manca dal 29 ottobre scorso, maturato in quel caso contro la Massese.
Tra i calciatori da tenere d'occhio ci sono sicuramente Cornacchia, miglior marcatore della formazione di Roventini con 7 reti all'attivo e l'esperto di Paola, il quale fino a questo momento ha messo a referto 6 gol.
giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21
L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni
mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28
Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre
sabato, 31 gennaio 2026, 17:20
Il tecnico rossonero: "Primo tempo non bene, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo diversamente. Complimenti e grazie al Castelnuovo che ci ha trattati con grande gentilezza. La squalifica di Santeramo? Mi inventerò qualche soluzione. Riad? Vedremo la gravità dell'ìnfortunio"
sabato, 31 gennaio 2026, 17:19
In un match di grande tenore agonistico, i rossoneri offrono una prestazione senza grandi acuti in avanti ma solida. Pupeschi insuperabile in difesa, Fedato prova a inventare, Riad va ancora a segno con una gemma: le pagelle di Gazzetta