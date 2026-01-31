Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il San Giuliano

venerdì, 6 febbraio 2026, 09:02

Otto giorni dopo il successo maturato a Castelnuovo, la Lucchese è attesa da un altro snodo fondamentale della propria stagione. Domenica alle ore 14:30, la Pantera ospiterà al Porta Elisa il San Giuliano, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.

L'obiettivo dei rossoneri è quello di vincere per provare quantomeno a mantenere intatto il distacco nei confronti delle dirette concorrenti. Dall'altra parte, il San Giuliano sta vivendo un momento all'insegna della difficoltà. I nerazzurri occupano il dodicesimo posto in classifica a pari merito con Pro Livorno e Real Forte Querceta, con un solo punto di vantaggio rispetto al terzultimo posto.

Analizzando i numeri, la compagine pisana ha il secondo miglior attacco del girone (dietro la Lucchese), mettendo a referto 30 reti in 24 giornate. L'anello debole è senza dubbio la fase difensiva: con 35 gol subiti, il San Giuliano ha la seconda peggior difesa del raggruppamento. Dopo un 2025 di buon livello, nel 2026 i nerazzurri hanno collezionato solo 2 punti in 6 partite, frutto di 2 pareggi e 4 sconfitte.

Per quanto riguarda la guida tecnica, a metà gennaio la società ha deciso di sollevare dall'incarico Matteo Niccolai (subentrato a metà novembre a Francesco Cordoni). Per sostituirlo, il San Giuliano ha optato per il ritorno di Lorenzo Roventini, già coordinatore tecnico della prima squadra in questa stagione e fino allo scorso anno tecnico della prima squadra. I nerazzurri non vincono da 8 partite: l'ultimo successo risale alla 16^giornata, 4-1 contro la Pro Livorno. In trasferta la vittoria manca dal 29 ottobre scorso, maturato in quel caso contro la Massese.

Tra i calciatori da tenere d'occhio ci sono sicuramente Cornacchia, miglior marcatore della formazione di Roventini con 7 reti all'attivo e l'esperto di Paola, il quale fino a questo momento ha messo a referto 6 gol.