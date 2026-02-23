Gli avversari dei rossoneri: la Massese

Porta Elisa News
venerdì, 27 febbraio 2026, 09:36
di gianluca andreuccetti
Dopo due settimane, la Lucchese torna in campo al Porta Elisa contro la Massese, match valido per la 28^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Gara trappola per i rossoneri che ospiteranno una squadra che, nonostante si trovi in zona playout, ha mostrato nell'ultimo mese di essere in piena ripresa.
Gli apuani occupano attualmente il quintultimo posto in classifica a quota 27 punti, a -1 dal Castelnuovo Garfagnana e dalla salvezza diretta. In 26 partite, la Massese ha collezionato 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, mettendo a referto 27 reti all'attivo (quinto peggior attacco del torneo) e 30 gol subiti (settima difesa del girone A).
Dopo un inizio di 2026 da dimenticare, a fine gennaio c'è stato il cambio in panchina con le dimissioni di mister Marselli. Al suo posto è subentrato il tecnico Paolo Pantera: da quel momento in poi, i bianconeri ha pareggiato contro Belvedere, Viareggio e Castelnuovo, vincendo per 0-3 in casa della diretta concorrente San Giuliano. Nell'ultimo turno, gli apuani hanno strappato un punto nel confronto con la Sestese.
Gli uomini da tenere d'occhio sono gli attaccanti Buffa (8 reti) e Lucchesi (5 gol). All'andata, la Lucchese giocò forse une delle sue migliori partite della stagione, vincendo per 3-0.
mercoledì, 25 febbraio 2026, 08:32
Sette turni, con la Zenith Prato che riposerà questa settimana, e poi il campionato sarà chiuso: ecco il cammino che attende i rossoneri ma anche le altre due formazioni che ancora nutrono sogni di promozione
martedì, 24 febbraio 2026, 13:11
L'ex portiere della Lucchese nella scorsa stagione poi rientrato al Frosinone in Serie B dove sta disputando una splendida stagione, sarebbe entrato nel mirino della Juventus a caccia di nuovi numeri uno per il prossimo campionato: lo scrive il quotidiano Tuttosport
martedì, 24 febbraio 2026, 08:08
Amhad Riad è rientrato in gruppo e dunque dovrebbe essere disponibile per la prossima gara della Lucchese contro la Massese, in programma domenica al Porta Elisa. Tempi più lunghi per Colferai, alle prese con una lesione parziale del legamento della caviglia destra
lunedì, 23 febbraio 2026, 17:54
Guardando tutto il panorama italiano, tra le squadre che militano in Eccellenza, oltre ai rossoneri, solo altre due non hanno mai perso: in Campania il Real Forio e il Brindisi in Puglia che fino a due anni fa militava nel campionato di Serie C