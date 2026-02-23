Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: la Massese

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:36

di gianluca andreuccetti

Dopo due settimane, la Lucchese torna in campo al Porta Elisa contro la Massese, match valido per la 28^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Gara trappola per i rossoneri che ospiteranno una squadra che, nonostante si trovi in zona playout, ha mostrato nell'ultimo mese di essere in piena ripresa.

Gli apuani occupano attualmente il quintultimo posto in classifica a quota 27 punti, a -1 dal Castelnuovo Garfagnana e dalla salvezza diretta. In 26 partite, la Massese ha collezionato 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, mettendo a referto 27 reti all'attivo (quinto peggior attacco del torneo) e 30 gol subiti (settima difesa del girone A).

Dopo un inizio di 2026 da dimenticare, a fine gennaio c'è stato il cambio in panchina con le dimissioni di mister Marselli. Al suo posto è subentrato il tecnico Paolo Pantera: da quel momento in poi, i bianconeri ha pareggiato contro Belvedere, Viareggio e Castelnuovo, vincendo per 0-3 in casa della diretta concorrente San Giuliano. Nell'ultimo turno, gli apuani hanno strappato un punto nel confronto con la Sestese.

Gli uomini da tenere d'occhio sono gli attaccanti Buffa (8 reti) e Lucchesi (5 gol). All'andata, la Lucchese giocò forse une delle sue migliori partite della stagione, vincendo per 3-0.