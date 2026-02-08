Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: la Sestese

venerdì, 13 febbraio 2026, 10:15

di gianluca andreuccetti

A otto giornate dalla fine del campionato, la Lucchese è attesa forse dal principale punto di svolta della propria stagione. Domenica pomeriggio, la Pantera sarà di scena allo stadio Torrini in casa della Sestese.

Un'eventuale vittoria consentirebbe ai rossoneri di mantenere intatto il distacco rispetto alle proprie dirette concorrenti, prima del turno di riposo della prossima settimana. Come dimostrato nei due confronti stagionali tra le due squadre, la Sestese è una compagine non semplice da affrontare, per via della sua fisicità e in particolare della sua aggressività.

I rossoblù occupano il decimo posto in classifica, a quota 29 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La compagine fiorentina ha ottenuto 4 delle 7 vittorie totali tra le proprie mura amiche. Nel 2026, la Sestese ha messo a referto 7 punti in 7 gare, con un solo successo, maturato lo scorso 18 gennaio contro il Belvedere. Stiamo parlando quindi di una formazione scomoda da affrontare, in grado di rendere la vita difficile anche alle squadre più attrezzate di questo girone: tre settimane fa, la Sestese ha fermato sullo 0-0 il Viareggio allo Stadio dei Pini.

Analizzando più da vicino i numeri, i rossoblù insieme al Real Forte Querceta e il Cenaia hanno il peggior attacco (18 reti). Una formazione che però subisce il giusto: con 21 gol subiti, la Sestese ha la quinta difesa del girone A. I migliori marcatori sono Cirillo e Ermini, a quota 4 reti.